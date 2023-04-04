Финляндия вступила в НАТО: главное к вечеру 4 апреля

Финляндия стала 31 государством-членом НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В состав НАТО вошла Финляндия, став 31 членом альянса. Суд арестовал до 2 июня Дарью Трепову, подозреваемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 апреля.
- Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом альянса. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал договор о присоединении. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что факт вступления Финляндии в военный альянс не изменит ход спецоперации.
- Беспилотник ВСУ ударил зданию военкомата в Брянской области. Ни один человек не пострадал.
- В США не могут подтвердить юридическое взятие Бахмута (Артемовска) Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Однако бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться в центральной части города, следует из отчета американского Института изучения войны (ISW).
- Россия встретится с бахмутской линией обороны в Авдеевке. Об этом заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. Он отметил, что город является крепостью с бетонными укреплениями.
- Бойцы российской армии стали постоянно менять место и способ ношения повязок. Таким образом они борются с украинскими диверсантами.
- Украина стала наносить удары по Мелитополю для прощупывания почвы для весеннего наступления. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин отметил, что ВСУ активизировались на запорожском направлении.
- Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Запад предпринимает попытки вовлечь Грузию в конфликт на Украине. По его словам, Грузия нужна НАТО для открытия второго фронта против России.
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о выплате в 120 тысяч рублей для добровольцев СВО. По его словам, эту выплату получат солдаты, которые участвуют в спецоперации с 24 февраля 2022 года.
- Российская армия уничтожила четыре склада с боеприпасами за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Дарья Трепова, которая подозревается в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, была арестована. Из-за теракта погиб военкор Владлен Татарский.
- Белорусские самолеты получили возможность наносить ядерные удары. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводит Пятый канал.
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