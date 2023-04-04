Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ с боеприпасами

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, артиллерия, мста, stock, сбойка
Украинская сторона потеряла до 70-ти человек за сутки, заявили в МО России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила четыре склада ВСУ. В одном из них хранилось ракетно-артиллерийское вооружение, а в трех других — артиллерийские боеприпасы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области», — заявили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что в районе населенного пункта Константиновка в ДНР был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Также в министерстве отметили, что в течение суток армия России нанесла урон по 96 районам размещения ВСУ. Украинская сторона потеряла до 70-ти солдат.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

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Армия России уничтожила четыре склада ВСУ. В одном из них хранилось ракетно-артиллерийское вооружение, а в трех других — артиллерийские боеприпасы. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области», — заявили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что в районе населенного пункта Константиновка в ДНР был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в министерстве отметили, что в течение суток армия России нанесла урон по 96 районам размещения ВСУ. Украинская сторона потеряла до 70-ти солдат. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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