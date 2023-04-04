Воронежский губернатор пообещал добровольцам на СВО дополнительную выплату

04 апреля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Александр Гусев пообещал выплату в 120 тысяч рублей добровольцам на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы на специальной военной операции получат выплату в 120 тысяч рублей. Соответствующий документ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Подписал документ, который гарантирует губернаторскую выплату в 120 тысяч рублей добровольцам, заключившим контракт на военную службу с Министерством обороны и участвующим в СВО», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что эту выплату получат все добровольцы, подписавшие контракт с 24 февраля 2022 года. Для всех желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться на фронт в Москве работает горячая линия, передает RT. На нее могут обратиться как жители Москвы и области, так и жители других регионов.

Добровольцы на специальной военной операции получат выплату в 120 тысяч рублей. Соответствующий документ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Подписал документ, который гарантирует губернаторскую выплату в 120 тысяч рублей добровольцам, заключившим контракт на военную службу с Министерством обороны и участвующим в СВО», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что эту выплату получат все добровольцы, подписавшие контракт с 24 февраля 2022 года. Для всех желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться на фронт в Москве работает горячая линия, передает RT. На нее могут обратиться как жители Москвы и области, так и жители других регионов.