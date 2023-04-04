Шойгу: вступление Финляндии в НАТО не повлияет на ход спецоперации

Вступление Финляндии в НАТО не повлияет на результат специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал Министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что этот факт создает определенные риски.
«В ближайшее время Финляндия станет членом альянса. Все это, конечно, создает риск значительного расширения конфликта, но это не повлияет на исход спецоперации», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны в своем telegram-канале.
Сергей Шойгу рассказал о том, что этот ход связан с наращиванием военной помощи западных партнеров Украине. Однако Россия принимает ответные меры в борьбе за свою безопасность.
Ранее в канцелярии президента Финляндии заявили, что страна вступит в блок НАТО 4 апреля. Это увеличит границу России с альянсом на 1,3 тысячи километров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это шаг очередным обострением ситуации, передает RT.
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