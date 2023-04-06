Легендарный мотоцикл «Урал» поможет на фронте как военным, так и журналистам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ирбите (Свердловская область) местные депутаты отправят участникам спецоперации на Украине две фуры с мотоциклами «Урал». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в местном отделении «Единой России».

«Сегодня грузим две 16-метровых фуры, в одной из которых будет девять мотоциклов „Урал“. Агрегаты еще советского образца, доведены до ума. Большая часть пойдет в 90-ю танковую дивизию, нашим [свердловским] ребятам. Один мотоцикл пойдет в минометный расчет, один — в медроту, два — во взвод обеспечения», — сообщил секретарь ирбитского отделения «Единой России», вице-спикер местной думы Илья Анацкий.

Также мотоцикл должен был отправиться известному военкору, но он погиб, поэтому следующим рейсом транспорт передадут команде журналиста. «Мотоциклы на ходу, идут в первую очередь туда, где есть ребята из Ирбита и Ирбитского района. Парни у нас с руками и понимают, что за техника, смогут поправлять, если что-то будет вылетать», — заявил Анацкий. Также в дополнение к мотоциклам передадут свечи, зажигание и прокладки. В отправке груза принимали участие депутат заксобрания Алексей Коробейников и сенатор от Свердловской области Виктор Шептий, который лично осмотрел технику.

На всех транспортных средствах нанесены позывные в честь тех, кто передавал мотоциклы. Например, если груз передавал Иван Петрович, то мотоцикл называют «Петровичем», если школа №10 — позывной «Десяточка». Таким образом свердловчане выражают свою благодарность бойцам.

Ранее предприниматели и депутаты Талицы и Тугулыма (Свердловская область), а также Тюмени отправили на фронт автомобили, квадроциклы, уголь, спецодежду, маскировочные сети и продукты. Гуманитарный груз будет доставлен прямо на передовую, где служат их земляки.

Всего бойцам будет отправлено девять мотоциклов Фото предоставлено ирбитским отделением «Единой России»

Виктор Шептий проверил мотоциклы, который отправятся к участникам СВО Фото предоставлено ирбитским отделением «Единой России»