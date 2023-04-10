Американский журналист раскрыл, как Байден хотел шантажировать Путина

Сеймур Херш: Байден хотел использовать подрыв «Северных потоков», чтобы шантажировать Путина

10 апреля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Джо Байден угрожал подрывом «Северных потоков» Владимиру Путину, заявил Сеймур Херш Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Президент США Джо Байден хотел шантажировать российского лидера Владимира Путина подрывом «Северных потоков» для предотвращения спецоперации на Украине. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. Он уточнил, что шантаж начался еще в 2021 году. «Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: „Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной“», — поделился Херш в интервью журналу Tichys Einblick. Там же он добавил, что требование было озвучено незадолго до конца 2021 года. Инициатором идеи, подчеркнул он, выступил сам Джо Байден. Он отметил, что идея США была в том, чтобы РФ сохранила статус-кво по отношению к Украине. «Американское правительство не умеет убеждать и действует по принципу „вы или с нами, или против нас“», — заключил Херш. Диверсия на «Северных потоках» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Журналист Херш обвинил США и службу ЦРУ в подрыве. Прокуратуры европейских стран не хотели начинать расследование по делу о теракте, однако часто высказывались о произошедшем. Например, прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что установить виновных в подрыве будет сложно, передает RT. По словам Люнгквиста, домыслы о случившимся на трубопроводах не повлияют на расследование. Также он выразил надежду, что Швеции удастся установить, кто совершил преступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден хотел шантажировать российского лидера Владимира Путина подрывом «Северных потоков» для предотвращения спецоперации на Украине. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. Он уточнил, что шантаж начался еще в 2021 году. «Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: „Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной“», — поделился Херш в интервью журналу Tichys Einblick. Там же он добавил, что требование было озвучено незадолго до конца 2021 года. Инициатором идеи, подчеркнул он, выступил сам Джо Байден. Он отметил, что идея США была в том, чтобы РФ сохранила статус-кво по отношению к Украине. «Американское правительство не умеет убеждать и действует по принципу „вы или с нами, или против нас“», — заключил Херш. Диверсия на «Северных потоках» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Журналист Херш обвинил США и службу ЦРУ в подрыве. Прокуратуры европейских стран не хотели начинать расследование по делу о теракте, однако часто высказывались о произошедшем. Например, прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что установить виновных в подрыве будет сложно, передает RT. По словам Люнгквиста, домыслы о случившимся на трубопроводах не повлияют на расследование. Также он выразил надежду, что Швеции удастся установить, кто совершил преступление.