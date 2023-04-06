Депутат ЕП объяснил нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков»

Мик Уоллес: Евросоюз не может начать расследование по подрыву «Северных потоков» из-за подчинения США

06 апреля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Евросоюз не сможет начать расследование по «Северным потокам» из-за запрета США, заявил Мик Уоллес Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Запад не желает начинать расследование по подрывам «Северных потоков» из-за того, что Европейский Союз находится в полном подчинении США. Таким мнением поделился депутат Европарламента Мик Уоллес. «Неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на „Северных потоках“ шокирующе отражается на ЕС, <…> разоблачает наше подчинение США», — написал депутат в своем twitter-аккаунте. Там же он добавил, что Евросоюз всецело подчиняется НАТО, предоставляя все необходимое для ведения их войны на Украине. Газопроводы «Северный поток» были повреждены в ночь на 26 сентября 2022 года в результате подрывов. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в терактах ЦРУ, передает «Национальная служба новостей». Он объяснил, что перед американскими спецслужбами была поставлена задача придумать несколько сценариев, кто мог совершить диверсию, чтобы отвести подозрение от президента США Джо Байдена. Президент России Владимир Путин выразил надежду на создание комиссии по расследованию подрывов, передает телеканал 360. По его словам, Россия надеется на положительный ответ Дании по созданию комиссии.

Запад не желает начинать расследование по подрывам «Северных потоков» из-за того, что Европейский Союз находится в полном подчинении США. Таким мнением поделился депутат Европарламента Мик Уоллес. «Неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на „Северных потоках“ шокирующе отражается на ЕС, <…> разоблачает наше подчинение США», — написал депутат в своем twitter-аккаунте. Там же он добавил, что Евросоюз всецело подчиняется НАТО, предоставляя все необходимое для ведения их войны на Украине. Газопроводы «Северный поток» были повреждены в ночь на 26 сентября 2022 года в результате подрывов. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в терактах ЦРУ, передает «Национальная служба новостей». Он объяснил, что перед американскими спецслужбами была поставлена задача придумать несколько сценариев, кто мог совершить диверсию, чтобы отвести подозрение от президента США Джо Байдена. Президент России Владимир Путин выразил надежду на создание комиссии по расследованию подрывов, передает телеканал 360. По его словам, Россия надеется на положительный ответ Дании по созданию комиссии.