Экс-участника «Дома-2» оставили в челябинском СИЗО

Бывший участник программы «Дом-2» из Челябинска Альфред Джавадов останется в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мера пресечения продлена до 17 июня.
«Продлена мера пресечения в виде ареста местному жителю, совершившему преступные действия в общественных местах. Арест суд продлил до шести месяцев», — отметили в прокуратуре.
Джавадов обвиняется в совершении хулиганства и мошенничества. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый свою вину частично признал. Ходатайство о продлении меры пресечения удовлетворил Центральный районный суд Челябинска. Ранее адвокаты просили наложить ограничения в виде домашнего ареста.
Джавадова задержали в Челябинске в декабре 2022 года. Блогера обвинили в совершении противозаконных действий в ресторанах и барах города. В ноябре экс-участник телепроекта распространил видеоролик, в котором показал, как брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика.
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