10 апреля 2023

Экс-участника «Дома-2» оставили в челябинском СИЗО

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Мера пресечения блогер Альфреду Джавадову в суде центрального района. Челябинск, блогер, клетка, арест, джавадов альфред
Альфред Джавадов останется в СИЗО до середины июня Фото:

Бывший участник программы «Дом-2» из Челябинска Альфред Джавадов останется в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мера пресечения продлена до 17 июня.

«Продлена мера пресечения в виде ареста местному жителю, совершившему преступные действия в общественных местах. Арест суд продлил до шести месяцев», — отметили в прокуратуре.

Джавадов обвиняется в совершении хулиганства и мошенничества. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый свою вину частично признал. Ходатайство о продлении меры пресечения удовлетворил Центральный районный суд Челябинска. Ранее адвокаты просили наложить ограничения в виде домашнего ареста.

Джавадова задержали в Челябинске в декабре 2022 года. Блогера обвинили в совершении противозаконных действий в ресторанах и барах города. В ноябре экс-участник телепроекта распространил видеоролик, в котором показал, как брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика.

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Бывший участник программы «Дом-2» из Челябинска Альфред Джавадов останется в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мера пресечения продлена до 17 июня. «Продлена мера пресечения в виде ареста местному жителю, совершившему преступные действия в общественных местах. Арест суд продлил до шести месяцев», — отметили в прокуратуре. Джавадов обвиняется в совершении хулиганства и мошенничества. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый свою вину частично признал. Ходатайство о продлении меры пресечения удовлетворил Центральный районный суд Челябинска. Ранее адвокаты просили наложить ограничения в виде домашнего ареста. Джавадова задержали в Челябинске в декабре 2022 года. Блогера обвинили в совершении противозаконных действий в ресторанах и барах города. В ноябре экс-участник телепроекта распространил видеоролик, в котором показал, как брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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