Экс-участника «Дома-2» оставили в челябинском СИЗО

11 апреля 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Альфред Джавадов останется в СИЗО до середины июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший участник программы «Дом-2» из Челябинска Альфред Джавадов останется в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мера пресечения продлена до 17 июня. «Продлена мера пресечения в виде ареста местному жителю, совершившему преступные действия в общественных местах. Арест суд продлил до шести месяцев», — отметили в прокуратуре. Джавадов обвиняется в совершении хулиганства и мошенничества. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый свою вину частично признал. Ходатайство о продлении меры пресечения удовлетворил Центральный районный суд Челябинска. Ранее адвокаты просили наложить ограничения в виде домашнего ареста. Джавадова задержали в Челябинске в декабре 2022 года. Блогера обвинили в совершении противозаконных действий в ресторанах и барах города. В ноябре экс-участник телепроекта распространил видеоролик, в котором показал, как брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика.

Бывший участник программы «Дом-2» из Челябинска Альфред Джавадов останется в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мера пресечения продлена до 17 июня. «Продлена мера пресечения в виде ареста местному жителю, совершившему преступные действия в общественных местах. Арест суд продлил до шести месяцев», — отметили в прокуратуре. Джавадов обвиняется в совершении хулиганства и мошенничества. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый свою вину частично признал. Ходатайство о продлении меры пресечения удовлетворил Центральный районный суд Челябинска. Ранее адвокаты просили наложить ограничения в виде домашнего ареста. Джавадова задержали в Челябинске в декабре 2022 года. Блогера обвинили в совершении противозаконных действий в ресторанах и барах города. В ноябре экс-участник телепроекта распространил видеоролик, в котором показал, как брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика.