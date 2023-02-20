Задержанный в Челябинске экс-участник «Дома-2» признал свою вину

21 февраля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Несмотря на признание, Джавадову продлили срок заключения в СИЗО до середины апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанный в Челябинске по подозрению в мошенничестве и хулиганстве блогер Альфред Джавадов, который в прошлом участвовал в телепроекте «Дом-2», признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «После двух месяцев СИЗО и нескольких неудачных попыток смягчить решение суда, Джавадов признал вину в содеянном. Однако, суду не хватило оснований для того, чтобы изменить меру пресечения», — рассказал источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, срок содержания в СИЗО Джавадову продлили еще на два месяца, то есть до 17 апреля 2023 года. В ведомстве отметили, что адвокаты Джавадова нашли для клиента съемную квартиру и пытались убедить суд ограничиться домашним арестом. Сам Джавадов пытался выйти под залог. Скандального блогера задержали в Челябинске в середине декабря 2022 года. Его обвинили в хулиганстве и мошенничестве. По версии следствия, он причастен к ряду противозаконных действий в ресторанах и барах города. В ноябре он опубликовал видео, на котором брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика. На суде сразу после задержания Джавадов заявил, что не считает свои действия противозаконными. По его словам, во всем виноваты владельцы сетей питания, которые не могут организовать работу. Также он «козырял» своими связями с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Однако представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг все слова блогера, и назвал его обычным мошенником. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанный в Челябинске по подозрению в мошенничестве и хулиганстве блогер Альфред Джавадов, который в прошлом участвовал в телепроекте «Дом-2», признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «После двух месяцев СИЗО и нескольких неудачных попыток смягчить решение суда, Джавадов признал вину в содеянном. Однако, суду не хватило оснований для того, чтобы изменить меру пресечения», — рассказал источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, срок содержания в СИЗО Джавадову продлили еще на два месяца, то есть до 17 апреля 2023 года. В ведомстве отметили, что адвокаты Джавадова нашли для клиента съемную квартиру и пытались убедить суд ограничиться домашним арестом. Сам Джавадов пытался выйти под залог. Скандального блогера задержали в Челябинске в середине декабря 2022 года. Его обвинили в хулиганстве и мошенничестве. По версии следствия, он причастен к ряду противозаконных действий в ресторанах и барах города. В ноябре он опубликовал видео, на котором брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика. На суде сразу после задержания Джавадов заявил, что не считает свои действия противозаконными. По его словам, во всем виноваты владельцы сетей питания, которые не могут организовать работу. Также он «козырял» своими связями с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Однако представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг все слова блогера, и назвал его обычным мошенником.