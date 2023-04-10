Из плена ВСУ освободили шесть свердловчан

Солдаты, попавшие в плен, вернулись в Свердловскую область
В ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось шестеро участников СВО. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Благодарю всех, кто принял участие в возвращение наших ребят из плена. Свердловчан вернулось в Россию шестеро. Спасибо», — завила Мерзлякова в телефонном разговоре с журналистом URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что российские силы смогли вернуть 106 военнослужащих с подконтрольных киевскому режиму территорий. С таким заявлением выступило Минобороны России.
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