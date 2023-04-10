Из плена ВСУ освободили шесть свердловчан

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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
Солдаты, попавшие в плен, вернулись в Свердловскую область Фото:

В ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось шестеро участников СВО. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Благодарю всех, кто принял участие в возвращение наших ребят из плена. Свердловчан вернулось в Россию шестеро. Спасибо», — завила Мерзлякова в телефонном разговоре с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что российские силы смогли вернуть 106 военнослужащих с подконтрольных киевскому режиму территорий. С таким заявлением выступило Минобороны России.

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В ходе обмена племенными между Россией и Украиной в Свердловскую область вернулось шестеро участников СВО. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Благодарю всех, кто принял участие в возвращение наших ребят из плена. Свердловчан вернулось в Россию шестеро. Спасибо», — завила Мерзлякова в телефонном разговоре с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что российские силы смогли вернуть 106 военнослужащих с подконтрольных киевскому режиму территорий. С таким заявлением выступило Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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