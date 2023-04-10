Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о смерти младенца в челябинской больнице

Глава СК РФ продолжает контролировать работу следствия по делу о смерти новорожденного с пороком сердца Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного ребенка в больнице в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В СУ СК России по Челябинской области по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи новорожденному ребенку расследуется уголовное дело, поставленное председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства. Мать умершего ребенка опасается, что, из-за затягивания сроков проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, истечет срок давности привлечения к уголовной ответственности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба ведомства.

Жительница Челябинска обратилась к Бастрыкину через Информационный центр СК РФ. Она рассказала, что в сентябре прошлого года родила ребенка с врожденным пороком сердца. В последующем ребенку, по мнению заявительницы, была ненадлежащим образом оказана медицинская помощь, вследствие чего он скончался в больнице через месяц после рождения. Дело было поставлено председателем СК России на контроль, его расследование пока еще идет.