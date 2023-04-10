10 апреля 2023

В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника минобразования. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудника регионального минобра подозревают в получении взяток Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали главного специалиста отдела лицензирования образовательной деятельности министерства образования и науки области Галину Юрину. Об этом URA.RU сообщили очевидцы задержания.

«Юрину задержали сотрудники ФСБ во дворе жилого дома по улице Новая, 7 в поселке Новосинеглазово. Она вышла из подъезда поговорить с неким мужчиной. В момент разговора и произошло задержание», — сообщили очевидцы.

Камера домофона записала момент задержания. На ней видно, что Юрина не сопротивлялась при аресте.

По данным URA.RU, главного специалиста министерства подозревают в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщил источник в образовательных структурах, за определенную плату она согласовывала необходимые документы для получения лицензий. Также она оказывала покровительство некоторым образовательным учреждениям.

В пресс-службе регионального минобра на звонок URA.RU не ответили. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали главного специалиста отдела лицензирования образовательной деятельности министерства образования и науки области Галину Юрину. Об этом URA.RU сообщили очевидцы задержания. «Юрину задержали сотрудники ФСБ во дворе жилого дома по улице Новая, 7 в поселке Новосинеглазово. Она вышла из подъезда поговорить с неким мужчиной. В момент разговора и произошло задержание», — сообщили очевидцы. Камера домофона записала момент задержания. На ней видно, что Юрина не сопротивлялась при аресте. По данным URA.RU, главного специалиста министерства подозревают в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщил источник в образовательных структурах, за определенную плату она согласовывала необходимые документы для получения лицензий. Также она оказывала покровительство некоторым образовательным учреждениям. В пресс-службе регионального минобра на звонок URA.RU не ответили. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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