Сотрудника регионального минобра подозревают в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали главного специалиста отдела лицензирования образовательной деятельности министерства образования и науки области Галину Юрину. Об этом URA.RU сообщили очевидцы задержания.

«Юрину задержали сотрудники ФСБ во дворе жилого дома по улице Новая, 7 в поселке Новосинеглазово. Она вышла из подъезда поговорить с неким мужчиной. В момент разговора и произошло задержание», — сообщили очевидцы.

Камера домофона записала момент задержания. На ней видно, что Юрина не сопротивлялась при аресте.

По данным URA.RU, главного специалиста министерства подозревают в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщил источник в образовательных структурах, за определенную плату она согласовывала необходимые документы для получения лицензий. Также она оказывала покровительство некоторым образовательным учреждениям.

В пресс-службе регионального минобра на звонок URA.RU не ответили. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.