Организаторы пермского концерта Арбениной заявили о переносе шоу

Диана Арбенина все-таки планирует выступить в Перми
Пермский концерт певицы Дианы Арбениной не отменяется, а переносится. Об этом заявили в соцсетях организаторы мероприятия.
«Концерт в Перми, запланированный на 12 апреля в СК Сухарева, переносится. Новую дату сообщим дополнительно!» — сообщается в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». При этом организаторы отмечают, что билеты можно вернуть.
10 апреля URA.RU рассказывало, что Арбениной отказали в предоставлении площадки для выступления в Перми. Это объяснили предупреждением возможных провокаций. До этого отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. В ответ власти сначала говорили, что причин запрещать выступление нет.
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