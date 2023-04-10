10 апреля 2023

Организаторы пермского концерта Арбениной заявили о переносе шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Диана Арбенина все-таки планирует выступить в Перми Фото:

Пермский концерт певицы Дианы Арбениной не отменяется, а переносится. Об этом заявили в соцсетях организаторы мероприятия.

«Концерт в Перми, запланированный на 12 апреля в СК Сухарева, переносится. Новую дату сообщим дополнительно!» — сообщается в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». При этом организаторы отмечают, что билеты можно вернуть.

10 апреля URA.RU рассказывало, что Арбениной отказали в предоставлении площадки для выступления в Перми. Это объяснили предупреждением возможных провокаций. До этого отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. В ответ власти сначала говорили, что причин запрещать выступление нет.

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Пермский концерт певицы Дианы Арбениной не отменяется, а переносится. Об этом заявили в соцсетях организаторы мероприятия. «Концерт в Перми, запланированный на 12 апреля в СК Сухарева, переносится. Новую дату сообщим дополнительно!» — сообщается в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». При этом организаторы отмечают, что билеты можно вернуть. 10 апреля URA.RU рассказывало, что Арбениной отказали в предоставлении площадки для выступления в Перми. Это объяснили предупреждением возможных провокаций. До этого отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. В ответ власти сначала говорили, что причин запрещать выступление нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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