Организаторы пермского концерта Арбениной заявили о переносе шоу

11 апреля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Диана Арбенина все-таки планирует выступить в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский концерт певицы Дианы Арбениной не отменяется, а переносится. Об этом заявили в соцсетях организаторы мероприятия. «Концерт в Перми, запланированный на 12 апреля в СК Сухарева, переносится. Новую дату сообщим дополнительно!» — сообщается в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». При этом организаторы отмечают, что билеты можно вернуть. 10 апреля URA.RU рассказывало, что Арбениной отказали в предоставлении площадки для выступления в Перми. Это объяснили предупреждением возможных провокаций. До этого отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. В ответ власти сначала говорили, что причин запрещать выступление нет.

Пермский концерт певицы Дианы Арбениной не отменяется, а переносится. Об этом заявили в соцсетях организаторы мероприятия. «Концерт в Перми, запланированный на 12 апреля в СК Сухарева, переносится. Новую дату сообщим дополнительно!» — сообщается в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». При этом организаторы отмечают, что билеты можно вернуть. 10 апреля URA.RU рассказывало, что Арбениной отказали в предоставлении площадки для выступления в Перми. Это объяснили предупреждением возможных провокаций. До этого отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны. В ответ власти сначала говорили, что причин запрещать выступление нет.