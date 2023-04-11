В Сургуте продают усадьбу за 150 миллионов с собственной линией электропередачи. Фото

12 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дом расположен на участке в один гектар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продают земельный участок площадью один гектар с двухэтажной баней, гаражом и таунхаусом за 150 миллионов рублей. Автор объявления на портале Avito сообщает, что в собственности линия по электроснабжению и газификации всей территории. «Продается „Северная усадьба“ в Сайгатино. Площадь участка составляет 1 га. Все объекты, расположенные на участке оснащены системой охраны Связь-город и видеонаблюдением, имеется в собственности линия по электроснабжению и газификации», — говорится в сообщении. Объект можно использовать, как базу отдыха. На участке расположена двухэтажная баня, площадью 180 квадратных метров с бассейном и бильярдной комнатой. Так же имеется гараж, разделенный на три бокса и рассчитанный для размещения пяти автомобилей. Таунхаус, возведенный на участке, площадью 360 квадратных метров находится на этапе чистовой отделки. В доме 2 этажа, мансарда и цоколь. Стоимость участка и размещенных на нем объектов 150 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал. На участке расположена двухэтажная баня Avito Таунхаус находится на стадии чистовой отделки Avito

В Сургуте (ХМАО) продают земельный участок площадью один гектар с двухэтажной баней, гаражом и таунхаусом за 150 миллионов рублей. Автор объявления на портале Avito сообщает, что в собственности линия по электроснабжению и газификации всей территории. «Продается „Северная усадьба“ в Сайгатино. Площадь участка составляет 1 га. Все объекты, расположенные на участке оснащены системой охраны Связь-город и видеонаблюдением, имеется в собственности линия по электроснабжению и газификации», — говорится в сообщении. Объект можно использовать, как базу отдыха. На участке расположена двухэтажная баня, площадью 180 квадратных метров с бассейном и бильярдной комнатой. Так же имеется гараж, разделенный на три бокса и рассчитанный для размещения пяти автомобилей. Таунхаус, возведенный на участке, площадью 360 квадратных метров находится на этапе чистовой отделки. В доме 2 этажа, мансарда и цоколь. Стоимость участка и размещенных на нем объектов 150 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал.