11 апреля 2023
10 апреля 2023

В Сургуте продают усадьбу за 150 миллионов с собственной линией электропередачи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттеджи, солнечная долина
Дом расположен на участке в один гектар Фото:

В Сургуте (ХМАО) продают земельный участок площадью один гектар с двухэтажной баней, гаражом и таунхаусом за 150 миллионов рублей. Автор объявления на портале Avito сообщает, что в собственности линия по электроснабжению и газификации всей территории.

«Продается „Северная усадьба“ в Сайгатино. Площадь участка составляет 1 га. Все объекты, расположенные на участке оснащены системой охраны Связь-город и видеонаблюдением, имеется в собственности линия по электроснабжению и газификации», — говорится в сообщении. Объект можно использовать, как базу отдыха.

На участке расположена двухэтажная баня, площадью 180 квадратных метров с бассейном и бильярдной комнатой. Так же имеется гараж, разделенный на три бокса и рассчитанный для размещения пяти автомобилей. Таунхаус, возведенный на участке, площадью 360 квадратных метров находится на этапе чистовой отделки. В доме 2 этажа, мансарда и цоколь. Стоимость участка и размещенных на нем объектов 150 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал.

На участке расположена двухэтажная баня
На участке расположена двухэтажная баня
Таунхаус находится на стадии чистовой отделки
Таунхаус находится на стадии чистовой отделки

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В Сургуте (ХМАО) продают земельный участок площадью один гектар с двухэтажной баней, гаражом и таунхаусом за 150 миллионов рублей. Автор объявления на портале Avito сообщает, что в собственности линия по электроснабжению и газификации всей территории. «Продается „Северная усадьба“ в Сайгатино. Площадь участка составляет 1 га. Все объекты, расположенные на участке оснащены системой охраны Связь-город и видеонаблюдением, имеется в собственности линия по электроснабжению и газификации», — говорится в сообщении. Объект можно использовать, как базу отдыха. На участке расположена двухэтажная баня, площадью 180 квадратных метров с бассейном и бильярдной комнатой. Так же имеется гараж, разделенный на три бокса и рассчитанный для размещения пяти автомобилей. Таунхаус, возведенный на участке, площадью 360 квадратных метров находится на этапе чистовой отделки. В доме 2 этажа, мансарда и цоколь. Стоимость участка и размещенных на нем объектов 150 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) выставили на продажу четырехэтажную усадьбу стоимостью 37 миллионов рублей. Особняк оборудован сауной и спа-зоной, а также в доме есть собственная библиотека и тренажерный зал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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