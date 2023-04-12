Уральцы в 8 раз чаще стали отправлять муку и макароны в Китай

13 апреля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Несмотря на то, что европейцы отказались от российских макарон, спрос на изделия высокий благодаря Китаю Фото: Илья Московец © URA.RU Экспорт муки и макарон в Китай с Урала вырос в 2022 году в 7,5 раз по сравнению с годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В 2022 году из региона деятельности Уральского таможенного управления на экспорт отправили более пяти тысяч тонн пшеничной и ржаной муки. Половина объема ушла в Китай. Экспорт в сравнении с 21 годом увеличился более чем в 7,5 раз», — рассказывают таможенники. Вырос также объем экспорта макаронных изделий — с 26 тонн в 2021 году до 215 тонн в 2022. В целом в структуре экспорта российских макарон доля уральских составила 72%. В этом году спрос не снижается. За первые два месяца 2023 года в Китайскую народную республику экспортировали больше 100 тонн продовольственных продуктов, отмечает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана. Так как он был незадекларированный, то его изъяли.

Экспорт муки и макарон в Китай с Урала вырос в 2022 году в 7,5 раз по сравнению с годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В 2022 году из региона деятельности Уральского таможенного управления на экспорт отправили более пяти тысяч тонн пшеничной и ржаной муки. Половина объема ушла в Китай. Экспорт в сравнении с 21 годом увеличился более чем в 7,5 раз», — рассказывают таможенники. Вырос также объем экспорта макаронных изделий — с 26 тонн в 2021 году до 215 тонн в 2022. В целом в структуре экспорта российских макарон доля уральских составила 72%. В этом году спрос не снижается. За первые два месяца 2023 года в Китайскую народную республику экспортировали больше 100 тонн продовольственных продуктов, отмечает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана. Так как он был незадекларированный, то его изъяли.