12 апреля 2023

Уральцы в 8 раз чаще стали отправлять муку и макароны в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, макароны, продукты, изобилие, еда, конвейер, производство
Несмотря на то, что европейцы отказались от российских макарон, спрос на изделия высокий благодаря Китаю Фото:

Экспорт муки и макарон в Китай с Урала вырос в 2022 году в 7,5 раз по сравнению с годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«В 2022 году из региона деятельности Уральского таможенного управления на экспорт отправили более пяти тысяч тонн пшеничной и ржаной муки. Половина объема ушла в Китай. Экспорт в сравнении с 21 годом увеличился более чем в 7,5 раз», — рассказывают таможенники.

Вырос также объем экспорта макаронных изделий — с 26 тонн в 2021 году до 215 тонн в 2022. В целом в структуре экспорта российских макарон доля уральских составила 72%. В этом году спрос не снижается. За первые два месяца 2023 года в Китайскую народную республику экспортировали больше 100 тонн продовольственных продуктов, отмечает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана. Так как он был незадекларированный, то его изъяли.

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Экспорт муки и макарон в Китай с Урала вырос в 2022 году в 7,5 раз по сравнению с годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В 2022 году из региона деятельности Уральского таможенного управления на экспорт отправили более пяти тысяч тонн пшеничной и ржаной муки. Половина объема ушла в Китай. Экспорт в сравнении с 21 годом увеличился более чем в 7,5 раз», — рассказывают таможенники. Вырос также объем экспорта макаронных изделий — с 26 тонн в 2021 году до 215 тонн в 2022. В целом в структуре экспорта российских макарон доля уральских составила 72%. В этом году спрос не снижается. За первые два месяца 2023 года в Китайскую народную республику экспортировали больше 100 тонн продовольственных продуктов, отмечает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана. Так как он был незадекларированный, то его изъяли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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