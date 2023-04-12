На Челябинскую область надвигается снежная буря

Снежную бурю, гололед и ледяной дождь обещают синоптики Челябинской области 14 и 15 апреля. Это следует из экстренного предупреждения регионального ЦГМС.
«В течение суток 14 апреля и ночью 15 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В южных районах — замерзающий дождь. Ночью 15 апреля он перейдет в снег, местами сильный», — пояснили URA.RU синоптики.
Согласно предупреждению челябинского гидрометеоцентра, возможны гололед и налипание мокрого снега на провода. В других районах Южного Урала с 14 по 17 апреля будет сохраняться высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).
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