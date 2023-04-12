12 апреля 2023

На Челябинскую область надвигается снежная буря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Гололед и метели вернутся в Челябинскую область 14 и 15 апреля Фото:

Снежную бурю, гололед и ледяной дождь обещают синоптики Челябинской области 14 и 15 апреля. Это следует из экстренного предупреждения регионального ЦГМС.

«В течение суток 14 апреля и ночью 15 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В южных районах — замерзающий дождь. Ночью 15 апреля он перейдет в снег, местами сильный», — пояснили URA.RU синоптики.

Согласно предупреждению челябинского гидрометеоцентра, возможны гололед и налипание мокрого снега на провода. В других районах Южного Урала с 14 по 17 апреля будет сохраняться высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снежную бурю, гололед и ледяной дождь обещают синоптики Челябинской области 14 и 15 апреля. Это следует из экстренного предупреждения регионального ЦГМС. «В течение суток 14 апреля и ночью 15 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В южных районах — замерзающий дождь. Ночью 15 апреля он перейдет в снег, местами сильный», — пояснили URA.RU синоптики. Согласно предупреждению челябинского гидрометеоцентра, возможны гололед и налипание мокрого снега на провода. В других районах Южного Урала с 14 по 17 апреля будет сохраняться высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...