Свердловским бойцам СВО привезли легендарные мотоциклы. Фото

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Магазин подарков «Ель» в Ельцин Центре. Екатеринбург, урал, мотоцикл
Свердловчанам на фронт привезли десять мотоциклов «Урал» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военным из Свердловской области, несущим службу в зоне спецоперации, привезли десять мотоциклов «Урал» из города Ирбита. Легендарные машины доставил депутат заксобрания Алексей Коробейников, который провел на фронте три дня. Об этом URA.RU рассказал сам народный избранник.

«Привезли нашим свердловским ребятам две полные фуры гуманитарного груза. Это адресные посылки бойцам от родственников, продукты питания, медикаменты, средства технической поддержки — электрогенераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, разная электроника и инструмент. А также десять мотоциклов „Урал“, две „Нивы“ и один УАЗ», — поделился Коробейников.

Вместе с депутатом в зоне СВО были глава Ирбитского района Алексей Никифоров, шеф городской «Единой России» Илья Анацкий и мэр Тугулыма Николай Черепанов. За три дня они успели посетить несколько военных частей, расположенных вдоль линии фронта. Отдельно Коробейников поблагодарил компанию «Сима-ленд» и ее основателя Андрея Симановского — они предоставили транспорт для доставки груза.

Мотоциклы «Урал», которые считаются одними из самых узнаваемых средств в России и за рубежом, отправились из Ирбита в начале апреля. URA.RU рассказывало, что на каждый из десяти мотоциклов нанесен уникальный позывной — по имени человека, который подарил его военным.

Алексей Коробейников провел в зоне СВО три дня и посетил несколько воинских частей
Алексей Коробейников провел в зоне СВО три дня и посетил несколько воинских частей
Фото:
Бойцам из Свердловской области доставили десять «Уралов»…
Бойцам из Свердловской области доставили десять «Уралов»…
Фото:
…и две «Нивы»
…и две «Нивы»
Фото:
Вместе с Коробейниковым в зону СВО выехали два мэра — Алексей Никифоров из Ирбитского района и Николай Черепанов из Тугулыма
Вместе с Коробейниковым в зону СВО выехали два мэра — Алексей Никифоров из Ирбитского района и Николай Черепанов из Тугулыма
Фото:
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Военным из Свердловской области, несущим службу в зоне спецоперации, привезли десять мотоциклов «Урал» из города Ирбита. Легендарные машины доставил депутат заксобрания Алексей Коробейников, который провел на фронте три дня. Об этом URA.RU рассказал сам народный избранник. «Привезли нашим свердловским ребятам две полные фуры гуманитарного груза. Это адресные посылки бойцам от родственников, продукты питания, медикаменты, средства технической поддержки — электрогенераторы, тепловизоры, квадрокоптеры, разная электроника и инструмент. А также десять мотоциклов „Урал“, две „Нивы“ и один УАЗ», — поделился Коробейников. Вместе с депутатом в зоне СВО были глава Ирбитского района Алексей Никифоров, шеф городской «Единой России» Илья Анацкий и мэр Тугулыма Николай Черепанов. За три дня они успели посетить несколько военных частей, расположенных вдоль линии фронта. Отдельно Коробейников поблагодарил компанию «Сима-ленд» и ее основателя Андрея Симановского — они предоставили транспорт для доставки груза. Мотоциклы «Урал», которые считаются одними из самых узнаваемых средств в России и за рубежом, отправились из Ирбита в начале апреля. URA.RU рассказывало, что на каждый из десяти мотоциклов нанесен уникальный позывной — по имени человека, который подарил его военным.
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