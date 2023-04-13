Свердловские промышленники выйдут на иранский рынок

Свердловская область развивает партнерские отношения с Ираном с 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Десять компаний Свердловской области отправятся с бизнес-миссией в Иран, где будут продвигать свою продукцию и услуги. Поездка состоится при поддержке правительства региона 27 мая. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Предстоящая бизнес-миссия будет способствовать развитию сотрудничества и поможет нашим компаниям заключить экспортные контракты. Во время визита представители компаний посетят местные предприятия, для них подберут потенциальных иностранных партнеров», — заявил региональный министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

Рабочую поездку проведут производитель защитных и теплоизоляционных покрытий «Специальные технологии», атомный центр «Институт реакторных материалов», Красногвардейский машиностроительный завод, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, «Пумори-энергия». Также в состав делегации включены «Лаборатория Будущего», производитель электростимуляторов и оборудования для реабилитации «Вектор — медицинские системы», «УралАктив», «Композиционные материалы» и «Машиностроительный холдинг».

В 2022 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали заявили о том, что будут сотрудничать. Между странами намечены совместные работы в рамках энергетики, лесной промышленности, IT-сферы, медицины и образования. Также, по словам губернатора, через Свердловскую область должны пойти грузы из Индии, Ирана, Пакистана и других стран.