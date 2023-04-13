Многодетного челябинца вернули с передовой после смерти жены

Сударенко отметила, что безмерно благодарна всем, кто помог возвращению военного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинца, проходящего контрактную службу в зоне спецоперации, перевели в родную область после смерти жены. О том, что у мужчины осталось трое детей, сообщила уполномоченный по правам человека по региону Юлия Сударенко в своем telegram-канале.

«Вчера получила письмо, что военнослужащий направлен в воинскую часть, которая находится в Челябинской области в транспортной доступности от места проживания детей. Кроме того, командованию части дано поручение о создании максимально благоприятных условий для воспитания деток», — поделилась омбудсмен.

Супруга мужчины скончалась за три месяца от тяжелой болезни, пока он находился на передовой. К Сударенко обратилась сестра военного, выразив опасения, что трое малолетних детей останутся сиротами. Племянников женщина, у которой четыре своих ребенка, забрала к себе. Узнав о трагедии, командование отправило мужчину в отпуск. По закону не было оснований расторгнуть контракт и военного вновь отправили на СВО.

«Мы понимали, что действовать нужно быстро и били во все колокола — благодаря этому командованием было принято решение не отправлять мужчину на передовую. Были созданы максимально безопасные условия. В то же время я обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Вяткину, который направил ходатайство в Минобороны», — рассказала Сударенко.

Омбудсмен выразила благодарность Вяткину, Минобороны и командирам за поддержку. Сударенко призналась, что она по-настоящему рада тому, что многие оказались не равнодушны в этой ситуации.