В Свердловской области подорожали колбаса, огурцы и бананы

Цена за килограмм колбасы, по состоянию на 10 апреля, поднялась до 612,81 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области на неделе с 3 по 10 апреля повысилась стоимость некоторых продуктов. Например, колбасы, рыбы, огурцов, бананов и других. Это следует из нового отчета Свердловскстата.

Стоимость колбасы полукопченой и варено-копченой на 3 апреля составляла 608,92 рублей, а на 10 апреля — она поднялась до 612,81 рубля. Мясные консервы для детского питания увеличились в цене с 1041,61 до 1050,46 рублей. Мороженная неразделанная рыба подорожала на семь рублей — с 228,91 до 221,60 рубля.

Дороже стали и огурцы (стоили 187,26 рубля, а стали — 195,01 рубля) с помидорами (стоили 246,28 рубля, стали — 252,40 рубля). Поднялись в цене и бананы. В прошлый понедельник цена на этот фрукт составляла 124,67 рубля, а, по состоянию на 10 апреля, стоимость поднялась до 127,52 рубля.

По некоторым позициям цена снизилась. Так, сливочное масло упало в цене с 812,27 до 806,05 рублей. Сметана подешевела с 275,69 до 277,32 рубля. Творог упал в цене на четыре рубля — с 414,78 до 410,75 рублей.

Самое большое снижение цены за указанный период претерпели сухие молочные смеси для детского питания. Их цена упала с 1078,43 до 1088,47 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подешевели огурцы и водка. Несмотря на это, выросла цена творога и детских мясных консервов.