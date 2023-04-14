Космического робота из Магнитогорска начнут испытывать в Свердловской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, технопарк, магнитогорск, андроидная техника, робот
Площадку для испытаний роботов в Свердловской области помогут создать разработчики техники из Магнитогорска Фото:

Компания НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) будет содействовать созданию на территории Свердловской области испытательного центра для робототехники, в том числе подобной космическому роботу «Федору». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе разработчика.

«На выставке ExpoElectronica АО «НПО «Андроидная техника» подписало соглашение о взаимодействии с Корпорацией развития Среднего Урала. Речь в документе идет о технопарке электронной промышленности. Предприятие окажет содействие в создании испытательного центра и при производстве изделий электронного, радиотехнического и энергетического назначения, высокотехнологического оборудования», — уточнили URA.RU в НПО «Андроидная техника».

На важность создания площадки для испытаний робототехники обратил внимание исполнительный директор магнитогорского предприятия Евгений Дудоров. Итогом работы станет развитие технологических решений для Земли и космоса.

На орбиту планеты антропоморфный робот FEDOR был выведен в августе 2019 года. Весной 2023 года машина использовалась в испытаниях Роскосмоса, протестировавшего способности человека в дистанционном управлении техникой при полетах на другие космические тела Солнечной системы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Компания НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) будет содействовать созданию на территории Свердловской области испытательного центра для робототехники, в том числе подобной космическому роботу «Федору». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе разработчика. «На выставке ExpoElectronica АО «НПО «Андроидная техника» подписало соглашение о взаимодействии с Корпорацией развития Среднего Урала. Речь в документе идет о технопарке электронной промышленности. Предприятие окажет содействие в создании испытательного центра и при производстве изделий электронного, радиотехнического и энергетического назначения, высокотехнологического оборудования», — уточнили URA.RU в НПО «Андроидная техника». На важность создания площадки для испытаний робототехники обратил внимание исполнительный директор магнитогорского предприятия Евгений Дудоров. Итогом работы станет развитие технологических решений для Земли и космоса. На орбиту планеты антропоморфный робот FEDOR был выведен в августе 2019 года. Весной 2023 года машина использовалась в испытаниях Роскосмоса, протестировавшего способности человека в дистанционном управлении техникой при полетах на другие космические тела Солнечной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...