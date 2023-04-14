Космического робота из Магнитогорска начнут испытывать в Свердловской области. Видео

14 апреля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Площадку для испытаний роботов в Свердловской области помогут создать разработчики техники из Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU Компания НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) будет содействовать созданию на территории Свердловской области испытательного центра для робототехники, в том числе подобной космическому роботу «Федору». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе разработчика. «На выставке ExpoElectronica АО «НПО «Андроидная техника» подписало соглашение о взаимодействии с Корпорацией развития Среднего Урала. Речь в документе идет о технопарке электронной промышленности. Предприятие окажет содействие в создании испытательного центра и при производстве изделий электронного, радиотехнического и энергетического назначения, высокотехнологического оборудования», — уточнили URA.RU в НПО «Андроидная техника». На важность создания площадки для испытаний робототехники обратил внимание исполнительный директор магнитогорского предприятия Евгений Дудоров. Итогом работы станет развитие технологических решений для Земли и космоса. На орбиту планеты антропоморфный робот FEDOR был выведен в августе 2019 года. Весной 2023 года машина использовалась в испытаниях Роскосмоса, протестировавшего способности человека в дистанционном управлении техникой при полетах на другие космические тела Солнечной системы.

Компания НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) будет содействовать созданию на территории Свердловской области испытательного центра для робототехники, в том числе подобной космическому роботу «Федору». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе разработчика. «На выставке ExpoElectronica АО «НПО «Андроидная техника» подписало соглашение о взаимодействии с Корпорацией развития Среднего Урала. Речь в документе идет о технопарке электронной промышленности. Предприятие окажет содействие в создании испытательного центра и при производстве изделий электронного, радиотехнического и энергетического назначения, высокотехнологического оборудования», — уточнили URA.RU в НПО «Андроидная техника». На важность создания площадки для испытаний робототехники обратил внимание исполнительный директор магнитогорского предприятия Евгений Дудоров. Итогом работы станет развитие технологических решений для Земли и космоса. На орбиту планеты антропоморфный робот FEDOR был выведен в августе 2019 года. Весной 2023 года машина использовалась в испытаниях Роскосмоса, протестировавшего способности человека в дистанционном управлении техникой при полетах на другие космические тела Солнечной системы.