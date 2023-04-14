Пермских полицейских-пенсионеров зовут на службу в новые регионы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, полиция, судебное дело
В новые регионы полицейских набирают со всей России Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Управление МВД по Перми обратилось к полицейским, вышедшим на пенсию, с призывом продолжить службу в новых регионах России. Сотрудники правопорядка требуются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«В территориальные органы внутренних дел по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области проводится отбор кандидатов для поступления на службу из числа пенсионеров МВД России, не достигших предельного возраста пребывания на службе», — сообщает пермское УМВД. Действующих сотрудников полиции также приглашают переехать в новые территории.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации в октябре 2022 года. Перед этим в регионах прошли соответствующие референдумы.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление МВД по Перми обратилось к полицейским, вышедшим на пенсию, с призывом продолжить службу в новых регионах России. Сотрудники правопорядка требуются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «В территориальные органы внутренних дел по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области проводится отбор кандидатов для поступления на службу из числа пенсионеров МВД России, не достигших предельного возраста пребывания на службе», — сообщает пермское УМВД. Действующих сотрудников полиции также приглашают переехать в новые территории. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации в октябре 2022 года. Перед этим в регионах прошли соответствующие референдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...