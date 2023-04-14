Пермских полицейских-пенсионеров зовут на службу в новые регионы РФ

Управление МВД по Перми обратилось к полицейским, вышедшим на пенсию, с призывом продолжить службу в новых регионах России. Сотрудники правопорядка требуются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«В территориальные органы внутренних дел по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области проводится отбор кандидатов для поступления на службу из числа пенсионеров МВД России, не достигших предельного возраста пребывания на службе», — сообщает пермское УМВД. Действующих сотрудников полиции также приглашают переехать в новые территории.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации в октябре 2022 года. Перед этим в регионах прошли соответствующие референдумы.
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