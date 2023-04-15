В тушении пожара принимают участие три пожарных машины и восемь огнеборцев (архивное фото)
В Екатеринбурге загорелся деревянный дом на улице Челюскинцев, 5В. К месту происшествия стянулись несколько пожарных машин, сообщили очевидцы в соцсети.
«На Челюскинцев, 5В горит одноэтажное деревянное здание. На месте происшествия работают несколько пожарных машин», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что в здании загорелся мусор на площади 80 квадратных метров. «В тушении пожара принимают участие три пожарных машины и восемь спасателей», — добавили в пресс-службе ведомства.
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