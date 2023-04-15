15 апреля 2023

В Екатеринбурге загорелся деревянный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, пожарные
В тушении пожара принимают участие три пожарных машины и восемь огнеборцев (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся деревянный дом на улице Челюскинцев, 5В. К месту происшествия стянулись несколько пожарных машин, сообщили очевидцы в соцсети.

«На Челюскинцев, 5В горит одноэтажное деревянное здание. На месте происшествия работают несколько пожарных машин», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что в здании загорелся мусор на площади 80 квадратных метров. «В тушении пожара принимают участие три пожарных машины и восемь спасателей», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге загорелся деревянный дом на улице Челюскинцев, 5В. К месту происшествия стянулись несколько пожарных машин, сообщили очевидцы в соцсети. «На Челюскинцев, 5В горит одноэтажное деревянное здание. На месте происшествия работают несколько пожарных машин», — передает слова очевидца telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что в здании загорелся мусор на площади 80 квадратных метров. «В тушении пожара принимают участие три пожарных машины и восемь спасателей», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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