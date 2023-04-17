Учитель из Первоуральска получил похвалу от Путина

Президент России Владимир Путин отметил работу Юрия Павлова — учителя из Первоуральска (Свердловская область). Ему объявили благодарность от лица главы страны. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Павлову Юрию Александровичу — учителю средней общеобразовательной школы №7 из Первоуральска», — указано в документе. Распоряжение опубликовано 17 апреля.
Ранее Путин вручил государственные награды заместителю директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрию Числову и трем членам организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда регион. Указ был опубликован 12 апреля.
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