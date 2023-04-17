Учитель из Первоуральска получил похвалу от Путина

Президент РФ Путин объявил благодарность учителю Юрию Павлову из Первоуральска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поблагодарил учителя за добросовестную работу Фото:

Президент России Владимир Путин отметил работу Юрия Павлова — учителя из Первоуральска (Свердловская область). Ему объявили благодарность от лица главы страны. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Павлову Юрию Александровичу — учителю средней общеобразовательной школы №7 из Первоуральска», — указано в документе. Распоряжение опубликовано 17 апреля.

Ранее Путин вручил государственные награды заместителю директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрию Числову и трем членам организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда регион. Указ был опубликован 12 апреля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин отметил работу Юрия Павлова — учителя из Первоуральска (Свердловская область). Ему объявили благодарность от лица главы страны. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Павлову Юрию Александровичу — учителю средней общеобразовательной школы №7 из Первоуральска», — указано в документе. Распоряжение опубликовано 17 апреля. Ранее Путин вручил государственные награды заместителю директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрию Числову и трем членам организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда регион. Указ был опубликован 12 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...