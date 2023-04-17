В элитном ЖК Челябинска хоккеист напал на местного дизайнера

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По словам дизайнера, на него напали из-за ревности Фото:

В элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске на местного дизайнера Дмитрия Подорожко напал неизвестный. По данным URA.RU, это был хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев. По словам пострадавшего, мотивом нападения была ревность.

«Я вышел из подъезда, попрощался с знакомым и хотел сесть в автомобиль. Тогда меня по имени окликнул неизвестный. Он подошел ко мне и начал меня избивать», — рассказал URA.RU Подорожко.

По его словам, причину избиения он понял только тогда, когда нападавший стал запинывать его ногами. Мокрушев сказал ему, чтобы тот больше не здоровался с его девушкой. По словам Подорожко, медики зафиксировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

По данным URA.RU, Мокрушев написал встречное заявление в полицию. В нем указано, что именно он является потерпевшим. URA.RU связалось с хоккеистом. На момент публикации ответа от него не последовало.

В полиции URA.RU сообщили, что оба заявления приняты. Участники конфликта установлены. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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В элитном ЖК «Лесопарковый» в Челябинске на местного дизайнера Дмитрия Подорожко напал неизвестный. По данным URA.RU, это был хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев. По словам пострадавшего, мотивом нападения была ревность. «Я вышел из подъезда, попрощался с знакомым и хотел сесть в автомобиль. Тогда меня по имени окликнул неизвестный. Он подошел ко мне и начал меня избивать», — рассказал URA.RU Подорожко. По его словам, причину избиения он понял только тогда, когда нападавший стал запинывать его ногами. Мокрушев сказал ему, чтобы тот больше не здоровался с его девушкой. По словам Подорожко, медики зафиксировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. По данным URA.RU, Мокрушев написал встречное заявление в полицию. В нем указано, что именно он является потерпевшим. URA.RU связалось с хоккеистом. На момент публикации ответа от него не последовало. В полиции URA.RU сообщили, что оба заявления приняты. Участники конфликта установлены. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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