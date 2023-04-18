Екатеринбуржцы атаковали «Авито» в поисках санкционных брендов

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Купить одежду от Nike и других западных брендов офлайн сейчас невозможно
Купить одежду от Nike и других западных брендов офлайн сейчас невозможно Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Екатеринбурга стали чаще интересоваться вещами брендов, ушедших из России после начала спецоперации на Украине. Спрос вырос на 62%, сообщает пресс-служба «Авито. Объявления»

«Среди тенденций этой весны — рост спроса на товары ушедших из России брендов: за год продажи таких вещей выросли на 62%», — рассказали представители сайта «Авито». Большей популярностью пользуется бренд Nike, продажи которого увеличились в 2,6 раза.

Второй место заняла торговая марка adidas (рост продаж в два раза), Zara (+42%) и H&M (+74%). При этом наблюдается падение цен на эти же позиции. «Например, на Nike и adidas на 14,5% и 8% соответственно, до 3 650 и 3 100 рублей. А самый сильный рост продаж показала продукция Hermes (в 2,8 раза)», — сообщили в пресс-службе.

Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине. В число таких брендов вошли Zara, Bershka, H&M, Uniqlo, Nike, adidas, а также Puma.

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Жители Екатеринбурга стали чаще интересоваться вещами брендов, ушедших из России после начала спецоперации на Украине. Спрос вырос на 62%, сообщает пресс-служба «Авито. Объявления» «Среди тенденций этой весны — рост спроса на товары ушедших из России брендов: за год продажи таких вещей выросли на 62%», — рассказали представители сайта «Авито». Большей популярностью пользуется бренд Nike, продажи которого увеличились в 2,6 раза. Второй место заняла торговая марка adidas (рост продаж в два раза), Zara (+42%) и H&M (+74%). При этом наблюдается падение цен на эти же позиции. «Например, на Nike и adidas на 14,5% и 8% соответственно, до 3 650 и 3 100 рублей. А самый сильный рост продаж показала продукция Hermes (в 2,8 раза)», — сообщили в пресс-службе. Зарубежные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине. В число таких брендов вошли Zara, Bershka, H&M, Uniqlo, Nike, adidas, а также Puma.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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