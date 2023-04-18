Площадь пожара составила 300 квадратных метров (архивное фото)
В Екатеринбурге за Лесным кладбищем возле садовых участков «Марс» и «Лесное» загорелся мусорный карьер площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«По адресу: Екатеринбург, улица Лесное Кладбище. На площади 300 квадратных метров горит мусор», — передает слова пресс-службы ведомства издание Е1.
Сообщение о пожаре поступило примерно в 20 часов 18 апреля. На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 13 огнеборцев.
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