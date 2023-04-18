18 апреля 2023

В Екатеринбурге загорелся крупный мусорный карьер. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 300 квадратных метров (архивное фото)
Площадь пожара составила 300 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге за Лесным кладбищем возле садовых участков «Марс» и «Лесное» загорелся мусорный карьер площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По адресу: Екатеринбург, улица Лесное Кладбище. На площади 300 квадратных метров горит мусор», — передает слова пресс-службы ведомства издание Е1.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 20 часов 18 апреля. На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 13 огнеборцев.

Фото:

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В Екатеринбурге за Лесным кладбищем возле садовых участков «Марс» и «Лесное» загорелся мусорный карьер площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «По адресу: Екатеринбург, улица Лесное Кладбище. На площади 300 квадратных метров горит мусор», — передает слова пресс-службы ведомства издание Е1. Сообщение о пожаре поступило примерно в 20 часов 18 апреля. На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 13 огнеборцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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