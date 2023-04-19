19 апреля 2023

Врач рассказал свердловчанам об опасности нового штамма COVID-19

«Гемотест»: новый штамм COVID-19 «Арктур» способен вызвать пневмонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, анализы, медосмотр, врач, прием у врача, пневмония
Новый штамм коронавируса может вызвать пневмонию или тромбоэмболию Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Арктур» может вызвать у заразившихся свердловчан пневмонию или тромбоэмболию. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU предупредил врач Давид Биченов.

«Новые формы вируса, как правило, более заразны, но вместе с тем вызывают менее тяжелое течение болезни. Коронавирус и сегодня может быть опасен независимо от штамма. Он, как и любая вирусная инфекция, способен вызвать осложнения, такие как пневмония или венозная тромбоэмболия», — считает врач «Гемотест» Давид Биченов.

Кроме того, у врачей появились эффективные схемы лечения, поэтому сейчас ситуация значительно легче, чем в 2020—2021 годах, когда коронавирус вызывал тяжелые формы пневмонии с поражением 50—100% легочной ткани. «Данных, что новый штамм COVID-19 „Арктур“ может стать причиной новой пандемии, нет — у большинства заразившихся заболевание будет протекать в более легкой форме», — отметил Биченов.

Ранне URA.RU писало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 в мае. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому.

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Новый штамм коронавируса «Арктур» может вызвать у заразившихся свердловчан пневмонию или тромбоэмболию. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU предупредил врач Давид Биченов. «Новые формы вируса, как правило, более заразны, но вместе с тем вызывают менее тяжелое течение болезни. Коронавирус и сегодня может быть опасен независимо от штамма. Он, как и любая вирусная инфекция, способен вызвать осложнения, такие как пневмония или венозная тромбоэмболия», — считает врач «Гемотест» Давид Биченов. Кроме того, у врачей появились эффективные схемы лечения, поэтому сейчас ситуация значительно легче, чем в 2020—2021 годах, когда коронавирус вызывал тяжелые формы пневмонии с поражением 50—100% легочной ткани. «Данных, что новый штамм COVID-19 „Арктур“ может стать причиной новой пандемии, нет — у большинства заразившихся заболевание будет протекать в более легкой форме», — отметил Биченов. Ранне URA.RU писало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 в мае. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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