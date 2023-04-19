Врач рассказал свердловчанам об опасности нового штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса «Арктур» может вызвать у заразившихся свердловчан пневмонию или тромбоэмболию. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU предупредил врач Давид Биченов.
«Новые формы вируса, как правило, более заразны, но вместе с тем вызывают менее тяжелое течение болезни. Коронавирус и сегодня может быть опасен независимо от штамма. Он, как и любая вирусная инфекция, способен вызвать осложнения, такие как пневмония или венозная тромбоэмболия», — считает врач «Гемотест» Давид Биченов.
Кроме того, у врачей появились эффективные схемы лечения, поэтому сейчас ситуация значительно легче, чем в 2020—2021 годах, когда коронавирус вызывал тяжелые формы пневмонии с поражением 50—100% легочной ткани. «Данных, что новый штамм COVID-19 „Арктур“ может стать причиной новой пандемии, нет — у большинства заразившихся заболевание будет протекать в более легкой форме», — отметил Биченов.
Ранне URA.RU писало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 в мае. По ее словам, система здравоохранения в стране готова к этому.
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