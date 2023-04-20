20 апреля 2023

Полпред Якушев поблагодарил свердловских оборонщиков за помощь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовое собрание Союза оборонщиков прошло на площадке Уральского оптико-механического завода
Годовое собрание Союза оборонщиков прошло на площадке Уральского оптико-механического завода Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил на годовом собрании Союза оборонных предприятий Свердловской области и поблагодарил коллективы предприятий за помощь. Он отметил, что оборонщики достойно встретили вызовы, сообщили URA.RU в полпредстве.

«Внешние угрозы и вызовы потребовали мобилизации всего оборонно-промышленного комплекса нашей страны. И предприятия Свердловской области достойно встретили текущие вызовы», — рассказал Владимир Якушев. Он также отметил, что заводы оперативно перестроили производство, графики работы, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качество продукции.

Руководителям и сотрудникам предприятий, которые особенно отличились, он вручил благодарности и ведомственные награды Министерства промышленности РФ. Годовое собрание оборонщиков в этом году прошло в закрытом режиме — туда не пустили журналистов.

Владимир Якушев вручил благодарности и ведомственные награды Минпромторга РФ
Владимир Якушев вручил благодарности и ведомственные награды Минпромторга РФ
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Власти отметили вклад сотрудников оборонных предприятий
Власти отметили вклад сотрудников оборонных предприятий
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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил на годовом собрании Союза оборонных предприятий Свердловской области и поблагодарил коллективы предприятий за помощь. Он отметил, что оборонщики достойно встретили вызовы, сообщили URA.RU в полпредстве. «Внешние угрозы и вызовы потребовали мобилизации всего оборонно-промышленного комплекса нашей страны. И предприятия Свердловской области достойно встретили текущие вызовы», — рассказал Владимир Якушев. Он также отметил, что заводы оперативно перестроили производство, графики работы, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качество продукции. Руководителям и сотрудникам предприятий, которые особенно отличились, он вручил благодарности и ведомственные награды Министерства промышленности РФ. Годовое собрание оборонщиков в этом году прошло в закрытом режиме — туда не пустили журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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