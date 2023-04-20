Полпред Якушев поблагодарил свердловских оборонщиков за помощь. Фото 21 апреля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 + Годовое собрание Союза оборонщиков прошло на площадке Уральского оптико-механического завода Фото: пресс-служба полпредства Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил на годовом собрании Союза оборонных предприятий Свердловской области и поблагодарил коллективы предприятий за помощь. Он отметил, что оборонщики достойно встретили вызовы, сообщили URA.RU в полпредстве. «Внешние угрозы и вызовы потребовали мобилизации всего оборонно-промышленного комплекса нашей страны. И предприятия Свердловской области достойно встретили текущие вызовы», — рассказал Владимир Якушев. Он также отметил, что заводы оперативно перестроили производство, графики работы, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качество продукции. Руководителям и сотрудникам предприятий, которые особенно отличились, он вручил благодарности и ведомственные награды Министерства промышленности РФ. Годовое собрание оборонщиков в этом году прошло в закрытом режиме — туда не пустили журналистов. Владимир Якушев вручил благодарности и ведомственные награды Минпромторга РФ Фото: пресс-служба полпредства Власти отметили вклад сотрудников оборонных предприятий Фото: пресс-служба полпредства Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выступил на годовом собрании Союза оборонных предприятий Свердловской области и поблагодарил коллективы предприятий за помощь. Он отметил, что оборонщики достойно встретили вызовы, сообщили URA.RU в полпредстве. «Внешние угрозы и вызовы потребовали мобилизации всего оборонно-промышленного комплекса нашей страны. И предприятия Свердловской области достойно встретили текущие вызовы», — рассказал Владимир Якушев. Он также отметил, что заводы оперативно перестроили производство, графики работы, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качество продукции. Руководителям и сотрудникам предприятий, которые особенно отличились, он вручил благодарности и ведомственные награды Министерства промышленности РФ. Годовое собрание оборонщиков в этом году прошло в закрытом режиме — туда не пустили журналистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям