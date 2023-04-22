В ХМАО ищут айтишника, которому обещают жилье

В НИИ информационных технологий в Ханты-Мансийске требуется специалист по защите информации

23 апреля 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Главному эксперту обещают зарплату от 70 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Югорский НИИ информационных технологий в Ханты-Мансийске (ХМАО) ищет специалиста по информационной безопасности, которому при необходимости обещают предоставить жилье. В вакансии указано, что эксперту готовы платить от 70 тысяч рублей. «Вакансия: главный эксперт по защите информации, Югорский НИИ информационных технологий. Требование: высшее образование по направлению информационные технологии, информационная безопасность. Условия: постоянное обучение и развитие, карьерный рост, при необходимости предоставляется жилье», — сообщается в объявлении на сайте hh.ru. От кандидата требуется знание английского языка для чтения технической документации, знание соответствующих законов, опыт работы по специальности. Работодатель обещает полный соцпакет, официальное трудоустройство, участие в интересных проектах. Ранее URA.RU писало, что предприниматель в Сургуте, занимающийся обслуживанием дорог, нанимает команду для работы на разметочной машине. Водителю предлагают оплату в 150 тысяч, оператору — 100 тысяч рублей.

Югорский НИИ информационных технологий в Ханты-Мансийске (ХМАО) ищет специалиста по информационной безопасности, которому при необходимости обещают предоставить жилье. В вакансии указано, что эксперту готовы платить от 70 тысяч рублей. «Вакансия: главный эксперт по защите информации, Югорский НИИ информационных технологий. Требование: высшее образование по направлению информационные технологии, информационная безопасность. Условия: постоянное обучение и развитие, карьерный рост, при необходимости предоставляется жилье», — сообщается в объявлении на сайте hh.ru. От кандидата требуется знание английского языка для чтения технической документации, знание соответствующих законов, опыт работы по специальности. Работодатель обещает полный соцпакет, официальное трудоустройство, участие в интересных проектах. Ранее URA.RU писало, что предприниматель в Сургуте, занимающийся обслуживанием дорог, нанимает команду для работы на разметочной машине. Водителю предлагают оплату в 150 тысяч, оператору — 100 тысяч рублей.