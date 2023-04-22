22 апреля 2023
21 апреля 2023

В ХМАО ищут айтишника, которому обещают жилье

В НИИ информационных технологий в Ханты-Мансийске требуется специалист по защите информации
© Служба новостей «URA.RU»
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Главному эксперту обещают зарплату от 70 тысяч рублей Фото:

Югорский НИИ информационных технологий в Ханты-Мансийске (ХМАО) ищет специалиста по информационной безопасности, которому при необходимости обещают предоставить жилье. В вакансии указано, что эксперту готовы платить от 70 тысяч рублей.

«Вакансия: главный эксперт по защите информации, Югорский НИИ информационных технологий. Требование: высшее образование по направлению информационные технологии, информационная безопасность. Условия: постоянное обучение и развитие, карьерный рост, при необходимости предоставляется жилье», — сообщается в объявлении на сайте hh.ru.

От кандидата требуется знание английского языка для чтения технической документации, знание соответствующих законов, опыт работы по специальности. Работодатель обещает полный соцпакет, официальное трудоустройство, участие в интересных проектах.

Ранее URA.RU писало, что предприниматель в Сургуте, занимающийся обслуживанием дорог, нанимает команду для работы на разметочной машине. Водителю предлагают оплату в 150 тысяч, оператору — 100 тысяч рублей.

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Югорский НИИ информационных технологий в Ханты-Мансийске (ХМАО) ищет специалиста по информационной безопасности, которому при необходимости обещают предоставить жилье. В вакансии указано, что эксперту готовы платить от 70 тысяч рублей. «Вакансия: главный эксперт по защите информации, Югорский НИИ информационных технологий. Требование: высшее образование по направлению информационные технологии, информационная безопасность. Условия: постоянное обучение и развитие, карьерный рост, при необходимости предоставляется жилье», — сообщается в объявлении на сайте hh.ru. От кандидата требуется знание английского языка для чтения технической документации, знание соответствующих законов, опыт работы по специальности. Работодатель обещает полный соцпакет, официальное трудоустройство, участие в интересных проектах. Ранее URA.RU писало, что предприниматель в Сургуте, занимающийся обслуживанием дорог, нанимает команду для работы на разметочной машине. Водителю предлагают оплату в 150 тысяч, оператору — 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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