В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на самокатчика, наехавшего на женщину

23 апреля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в октябре 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на мужчину, который на электросамокате наехал на пенсионерку и причинил ей тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «СК ведет проверку по факту травмирования пенсионерки после наезда на нее электросамокатом. Было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — пишет региональный СК в Telegram. Инцидент произошел в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. Мужчина ехал по тротуару и наехал на пенсионерку. От столкновения женщина получила четыре перелома. Она перенесла несколько операций, пишет E1.RU.

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на мужчину, который на электросамокате наехал на пенсионерку и причинил ей тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «СК ведет проверку по факту травмирования пенсионерки после наезда на нее электросамокатом. Было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — пишет региональный СК в Telegram. Инцидент произошел в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. Мужчина ехал по тротуару и наехал на пенсионерку. От столкновения женщина получила четыре перелома. Она перенесла несколько операций, пишет E1.RU.