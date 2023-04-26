Обвиненный в дискредитации армии Ройзман* отказался признать вину

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В Октябрьском районном суде начался суд над Ройзманом
В Октябрьском районном суде начался суд над Ройзманом Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) отказался признать вину в дискредитации российской армии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Октябрьского районного суда, где проходит первое заседание по уголовному делу.

«Ройзман отказался признавать свою вину, и суд перешел к исследованию доказательств вины экс-политика. Гособвинитель попросил вызвать как минимум девятерых свидетелей», — передает корреспондент.

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит первое заседание по делу Ройзмана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи.

* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) отказался признать вину в дискредитации российской армии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Октябрьского районного суда, где проходит первое заседание по уголовному делу. «Ройзман отказался признавать свою вину, и суд перешел к исследованию доказательств вины экс-политика. Гособвинитель попросил вызвать как минимум девятерых свидетелей», — передает корреспондент. В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит первое заседание по делу Ройзмана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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