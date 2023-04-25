Евгений Ройзман обвиняется в дискредитации армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

В Октябрьском суде Екатеринбурга начинается первое заседание по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиненного в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Всех участников пустили в зал заседания. Дело ведет судья Николай Тараненко», — сообщил корреспондент.

В отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи.

* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

11:18 Гособвинитель зачитывает обвинение. Он напомнил, что Ройзмана штрафовали по административным статьям.

11:08 Судья Николай Тараненко вошел в зал. Объявил о начале процесса.

11:03 В зал попали не все, хотя мест больше нет. Десятки посетителей разместились в соседнем здании, где ведется видеотрансляция процесса, сообщил корреспондент URA.RU

10:59 «Никто ничего не знает. Риски все понимают, статья до двух лет», — сказал Ройзман перед началом заседания. Журналистов, самого Ройзмана и адвокатов пустили в зал.

10:59 Ройзман прошел контроль. С ним бутылка воды и книжка.

10:58 Ройзман стоит в очереди на досмотр в суде. Перед ним десятки журналистов.

10:56 Перед началом заседания к суду подвезли усиление, передает корреспондент URA.RU.

Фото: Владимир Жабриков, URA.RU