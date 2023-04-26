Пермские пожарные закупят тренажеры для отработки ударов кувалдой

С помощью учебного оборудования спасатели тренируются вскрывать двери и разбирать завалы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главное управление МЧС России по Пермскому краю объявило торги на поставку тренажеров для отработки вскрытия дверей и проникновения в помещения. Также ведомству необходимо оборудование для тренировок силы и точности удара кувалдой.

«Закупка ГУ МЧС России по Пермскому краю. Тренажер вскрытия дверей — 2 штуки. Тренажер силовой для тренировки точности и силы удара кувалдой — 2 штуки. Начальная и максимальная цена контракта — 764,4 тысячи рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ».

Уточняется, что во время работы с тренажерами сотрудники спасательных служб повышают уровень своей квалификации. Средний срок службы оборудования составляет не менее семи лет. Заявки на торги принимаются до 4 мая 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский индустриальный колледж объявил конкурс на поставку тренажера для обучения стрельбе из различных видов оружия. Начальная и максимальная цена контракта составляет миллион рублей.