Силовики проводят проверку после обнаружения трупа пермячки между гаражей

27 апреля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Следователи разбираются в причинах гибели женщины, которую нашли в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи проводят проверку после того, как в Перми между гаражей был обнаружен труп женщины. Ее тело обнаружили в микрорайоне Краснова 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «На теле погибшей женщины нет явных признаков насильственной смерти. Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что труп обнаружили местные подростки, которые гуляли неподалеку от ул. Уфимская. Тело женщины находилось в овощной яме между двух гаражей.

Следователи проводят проверку после того, как в Перми между гаражей был обнаружен труп женщины. Ее тело обнаружили в микрорайоне Краснова 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «На теле погибшей женщины нет явных признаков насильственной смерти. Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что труп обнаружили местные подростки, которые гуляли неподалеку от ул. Уфимская. Тело женщины находилось в овощной яме между двух гаражей.