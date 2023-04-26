26 апреля 2023

Силовики проводят проверку после обнаружения трупа пермячки между гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи разбираются в причинах гибели женщины, которую нашли в Перми Фото:

Следователи проводят проверку после того, как в Перми между гаражей был обнаружен труп женщины. Ее тело обнаружили в микрорайоне Краснова 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«На теле погибшей женщины нет явных признаков насильственной смерти. Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что труп обнаружили местные подростки, которые гуляли неподалеку от ул. Уфимская. Тело женщины находилось в овощной яме между двух гаражей.

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Следователи проводят проверку после того, как в Перми между гаражей был обнаружен труп женщины. Ее тело обнаружили в микрорайоне Краснова 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «На теле погибшей женщины нет явных признаков насильственной смерти. Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что труп обнаружили местные подростки, которые гуляли неподалеку от ул. Уфимская. Тело женщины находилось в овощной яме между двух гаражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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