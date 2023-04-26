Силовики проводят проверку после обнаружения трупа пермячки между гаражей

Следователи разбираются в причинах гибели женщины, которую нашли в Перми
Следователи проводят проверку после того, как в Перми между гаражей был обнаружен труп женщины. Ее тело обнаружили в микрорайоне Краснова 26 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«На теле погибшей женщины нет явных признаков насильственной смерти. Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что труп обнаружили местные подростки, которые гуляли неподалеку от ул. Уфимская. Тело женщины находилось в овощной яме между двух гаражей.
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