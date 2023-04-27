Женщина нуждается в медицинской помощи
В Екатеринбурге ищут Тамару Медведеву (Заблеву) 1934 года рождения, пропавшую в 2022 году. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Пропала Тамара Медведева, 88 лет. Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Местонахождение неизвестно с 22 июня 2022 года», — рассказали на странице «Вконтакте» отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область.
Женщина нуждается в медицинской помощи. По имеющейся информации звонить по телефону +79043831748.
Пропавшая 88-летняя Тамара Медведева
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