В Екатеринбурге пропала 88-летняя женщина. Фото

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Повседневная жизнь. Пермь, пенсионер, питьевая вода, женщина, вода на разлив
Женщина нуждается в медицинской помощи Фото:

В Екатеринбурге ищут Тамару Медведеву (Заблеву) 1934 года рождения, пропавшую в 2022 году. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропала Тамара Медведева, 88 лет. Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Местонахождение неизвестно с 22 июня 2022 года», — рассказали на странице «Вконтакте» отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область.

Женщина нуждается в медицинской помощи. По имеющейся информации звонить по телефону +79043831748.

Пропавшая 88-летняя Тамара Медведева
Пропавшая 88-летняя Тамара Медведева
Фото:

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В Екатеринбурге ищут Тамару Медведеву (Заблеву) 1934 года рождения, пропавшую в 2022 году. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропала Тамара Медведева, 88 лет. Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Местонахождение неизвестно с 22 июня 2022 года», — рассказали на странице «Вконтакте» отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область. Женщина нуждается в медицинской помощи. По имеющейся информации звонить по телефону +79043831748.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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