Женщина нуждается в медицинской помощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге ищут Тамару Медведеву (Заблеву) 1934 года рождения, пропавшую в 2022 году. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропала Тамара Медведева, 88 лет. Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Местонахождение неизвестно с 22 июня 2022 года», — рассказали на странице «Вконтакте» отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область.

Женщина нуждается в медицинской помощи. По имеющейся информации звонить по телефону +79043831748.