В Ашинском районе Челябинской области в период майских праздников приостановят буровзрывные работы на 1565 км — 1576 км трассы М-5 «Урал». Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«С 30 апреля по 9 мая включительно на трассе М-5 „Урал“ на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе приостанавливаются буровзрывные работы. Такое распоряжение дало Уральское управление Ростехнадзора», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что 4 мая дорожное движение ограничиваться не будет. На протяжении всех праздников и выходных на федеральных автодорогах специалисты Упрдора «Южный Урал» и подрядчики продолжат осуществлять круглосуточное дежурство для поддержания бесперебойного и безопасного дорожного движения.
Буровзрывные работы для реконструкции дороги на данном участке начали 13 апреля. Движение транспорта перекрывают для проведения подобных работ каждый четверг с 10:00 до 13:00. Работы должны быть закончены до 1 октября 2023 года.
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