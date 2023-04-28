В Челябинской области в праздники приостановят буровзрывные работы на трассе. Карта

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, пыль, м5, ремонт дороги, дорога, челябинск-екатеринбург
Взрывные работы приостановят на праздники с 30 апреля по 9 мая Фото:

В Ашинском районе Челябинской области в период майских праздников приостановят буровзрывные работы на 1565 км — 1576 км трассы М-5 «Урал». Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«С 30 апреля по 9 мая включительно на трассе М-5 „Урал“ на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе приостанавливаются буровзрывные работы. Такое распоряжение дало Уральское управление Ростехнадзора», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что 4 мая дорожное движение ограничиваться не будет. На протяжении всех праздников и выходных на федеральных автодорогах специалисты Упрдора «Южный Урал» и подрядчики продолжат осуществлять круглосуточное дежурство для поддержания бесперебойного и безопасного дорожного движения.

Буровзрывные работы для реконструкции дороги на данном участке начали 13 апреля. Движение транспорта перекрывают для проведения подобных работ каждый четверг с 10:00 до 13:00. Работы должны быть закончены до 1 октября 2023 года.

Работы проводятся на трассе М-5 «Урал» между своротом на Ашу и Симом
Работы проводятся на трассе М-5 «Урал» между своротом на Ашу и Симом

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В Ашинском районе Челябинской области в период майских праздников приостановят буровзрывные работы на 1565 км — 1576 км трассы М-5 «Урал». Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С 30 апреля по 9 мая включительно на трассе М-5 „Урал“ на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе приостанавливаются буровзрывные работы. Такое распоряжение дало Уральское управление Ростехнадзора», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что 4 мая дорожное движение ограничиваться не будет. На протяжении всех праздников и выходных на федеральных автодорогах специалисты Упрдора «Южный Урал» и подрядчики продолжат осуществлять круглосуточное дежурство для поддержания бесперебойного и безопасного дорожного движения. Буровзрывные работы для реконструкции дороги на данном участке начали 13 апреля. Движение транспорта перекрывают для проведения подобных работ каждый четверг с 10:00 до 13:00. Работы должны быть закончены до 1 октября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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