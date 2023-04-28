В Свердловской области запустили бесплатное телевидение нового поколения

Куратором нового формата регионального ТВ стал Дмитрий Ионин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Свердловской области с 28 апреля запустили так называемое «гибридное телевидение» под маркой «РТРС.ПЛЮС» для бесплатного просмотра региональных и муниципальных телеканалов на телевизорах, подключенных к интернету, и мобильных устройствах. Свердловской области удалось получить статус первого региона в стране, где «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» реализовала этот проект.

На пресс-конференции сегодня его представлял «цифровой» заместитель губернатора Дмитрий Ионин, которого считают основным лоббистом и куратором проекта со стороны региона. «Хочу поблагодарить коллег из РТРС, которые выбрали Свердловскую область в качестве пилотного региона. Я уверен, что дальше гибридное ТВ распространиться на всю РФ. Теперь владельцы телевизоров, у которых есть SmartTV, смогут смотреть бесплатно местные телеканалы», — заявил заместитель губернатора Свердловской области на пресс-конференции в ТАСС.

Участники пресс-конференции обсудили, что реализация проекта в Свердловской области позволит оживить местное телевидение, увеличив аудиторию, а также предоставив доступ к его архивному контенту. На вкладке «Местное ТВ» свердловчане увидят следующие каналы: «Телекон», «Тагил ТВ» (Нижний Тагил), «РИМ» (Каменск-Уральский), «Инком ТВ» (Талица), «11 канал» (Полевской), «ПТВ» (Первоуральск), «НТС Ирбит», «Родники Ирбитские» (Ирбитский район), «Новоуральская вещательная компания» (Новоуральск), «Канал С» (Серов), «Богданович ТВ» (Богданович). Также в пакет включен канал ОТВ и 4 канал, и, в качестве эксперимента, добавлена радиостанция «Радио СИ». Дмитрий Ионин также отметил, что, в дальнейшим, к сети могут спокойно присоединиться и крупные отечественные блогеры со своим контентом.