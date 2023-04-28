Бывшего высокопоставленного силовика из Магнитогорска оставили на свободе

28 апреля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Мурата Ахметова оставили на условном сроке Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшему заместителю начальника УМВД по Магнитогорску (Челябинская область) Мурату Ахметову, признанному виновным в мошенничестве и осужденному на два с половиной года условно, не стали менять приговор. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Областной суд 28 апреля рассмотрел апелляцию стороны обвинения на приговор Ахметова. Приговор Ленинского райсуда Магнитогорска об условном наказании оставлен без изменений», — сообщил источник. URA.RU связалось с адвокатом Ахметова — Рустамом Габдулиным. Он подтвердил данную информацию. По словам защитника, его подопечный никогда не жил в роскоши, о которой много говорили следователи. Данные утверждения не нашли своего подтверждения и были опровергнуты защитой в суде. Приговор Ленинского райсуда вступил в законную силу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что Ахметов был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство мундира. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство областного главка занимает крайне принципиальную позицию в отношении сотрудников, преступившим закон. Ахметова задержали в середине июня 2022 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток и мошенничестве. Однако, после из дела убрали статью о взятках. За все время следствия Ахметов не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. В начале марта 2023 года приговором Ленинского районного суда Магнитогорска бывшему силовику назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок два с половиной года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшему заместителю начальника УМВД по Магнитогорску (Челябинская область) Мурату Ахметову, признанному виновным в мошенничестве и осужденному на два с половиной года условно, не стали менять приговор. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Областной суд 28 апреля рассмотрел апелляцию стороны обвинения на приговор Ахметова. Приговор Ленинского райсуда Магнитогорска об условном наказании оставлен без изменений», — сообщил источник. URA.RU связалось с адвокатом Ахметова — Рустамом Габдулиным. Он подтвердил данную информацию. По словам защитника, его подопечный никогда не жил в роскоши, о которой много говорили следователи. Данные утверждения не нашли своего подтверждения и были опровергнуты защитой в суде. Приговор Ленинского райсуда вступил в законную силу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что Ахметов был уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство мундира. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство областного главка занимает крайне принципиальную позицию в отношении сотрудников, преступившим закон. Ахметова задержали в середине июня 2022 года. Ему предъявили обвинения в получении взяток и мошенничестве. Однако, после из дела убрали статью о взятках. За все время следствия Ахметов не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. В начале марта 2023 года приговором Ленинского районного суда Магнитогорска бывшему силовику назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок два с половиной года.