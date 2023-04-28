В ХМАО усилят патрулирование лесов в пожароопасный период

29 апреля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

В ХМАО беречь леса от огня будут 1680 человек Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ханты-Мансийском автономном округе расширят зону авиапатрулирования в пожароопасный период. Как сообщили власти округа, возле населенных пунктов также появятся камеры видеонаблюдения. Они будут мониторить обстановку в радиусе 30 километров. «Увеличена зона авиапатрулирования — больше чем на 400 километров по сравнению с прошлым годом. С воздуха летчики-наблюдатели будут следить за безопасностью на маршрутах протяженностью 10 тысяч километров», — сообщается в официальной группе властей ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Работать в лесах Югры в пожароопасный период будут 1680 человек и 900 машин. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля. По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на две недели раньше обычного.

В Ханты-Мансийском автономном округе расширят зону авиапатрулирования в пожароопасный период. Как сообщили власти округа, возле населенных пунктов также появятся камеры видеонаблюдения. Они будут мониторить обстановку в радиусе 30 километров. «Увеличена зона авиапатрулирования — больше чем на 400 километров по сравнению с прошлым годом. С воздуха летчики-наблюдатели будут следить за безопасностью на маршрутах протяженностью 10 тысяч километров», — сообщается в официальной группе властей ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Работать в лесах Югры в пожароопасный период будут 1680 человек и 900 машин. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля. По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на две недели раньше обычного.