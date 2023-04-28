28 апреля 2023

В ХМАО усилят патрулирование лесов в пожароопасный период

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО беречь леса от огня будут 1680 человек Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе расширят зону авиапатрулирования в пожароопасный период. Как сообщили власти округа, возле населенных пунктов также появятся камеры видеонаблюдения. Они будут мониторить обстановку в радиусе 30 километров.

«Увеличена зона авиапатрулирования — больше чем на 400 километров по сравнению с прошлым годом. С воздуха летчики-наблюдатели будут следить за безопасностью на маршрутах протяженностью 10 тысяч километров», — сообщается в официальной группе властей ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Работать в лесах Югры в пожароопасный период будут 1680 человек и 900 машин.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля. По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на две недели раньше обычного.

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В Ханты-Мансийском автономном округе расширят зону авиапатрулирования в пожароопасный период. Как сообщили власти округа, возле населенных пунктов также появятся камеры видеонаблюдения. Они будут мониторить обстановку в радиусе 30 километров. «Увеличена зона авиапатрулирования — больше чем на 400 километров по сравнению с прошлым годом. С воздуха летчики-наблюдатели будут следить за безопасностью на маршрутах протяженностью 10 тысяч километров», — сообщается в официальной группе властей ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Работать в лесах Югры в пожароопасный период будут 1680 человек и 900 машин. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении противопожарного режима в регионе с 28 апреля. Решение было принято на внеочередном заседании правительства Югры 27 апреля. По данным МЧС, возгорания в лесах в Югре начались на две недели раньше обычного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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