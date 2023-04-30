30 апреля 2023
29 апреля 2023

Бастрыкину доложат о расследовании некачественного оказания медпомощи ребенку в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Забор крови. Курган, забор крови, детская поликлиника, анализ крови, детская больница
Из-за отказа в госпитализации ребенку не своевременно провели операцию Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи несовершеннолетней девочке в Нефтеюганске (ХМАО). В пресс-службе ведомства сообщили, что бабушка ребенка жалуется на затягивание рассмотрения дела и не принятие во внимание ее ходатайств.

«Глава СК России поручил вновь представить доклад по уголовному делу, связанному с оказанием медицинской помощи малолетней в ХМАО — Югре. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сообщает о несогласии с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи ее четырехлетней внучке в больнице в городе Нефтеюганске в августе 2020 года. Женщина указывает на затяжной характер расследования. Ее ходатайства следствие во внимание не принимает», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.

Уточняется, что девочке было отказано в госпитализации при обращении в медучреждение с болями в животе. Впоследствии это привело к ухудшению ее самочувствия и несвоевременному проведению необходимой операции и как результат — тяжкие последствия для здоровья ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти младенца в перинатальном центре Нижневартовска. Поводом обратить внимание на данное уголовное дело послужило обращение жительницы Нижневартовска, которая пожаловалась на следователей.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи несовершеннолетней девочке в Нефтеюганске (ХМАО). В пресс-службе ведомства сообщили, что бабушка ребенка жалуется на затягивание рассмотрения дела и не принятие во внимание ее ходатайств. «Глава СК России поручил вновь представить доклад по уголовному делу, связанному с оказанием медицинской помощи малолетней в ХМАО — Югре. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сообщает о несогласии с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи ее четырехлетней внучке в больнице в городе Нефтеюганске в августе 2020 года. Женщина указывает на затяжной характер расследования. Ее ходатайства следствие во внимание не принимает», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. Уточняется, что девочке было отказано в госпитализации при обращении в медучреждение с болями в животе. Впоследствии это привело к ухудшению ее самочувствия и несвоевременному проведению необходимой операции и как результат — тяжкие последствия для здоровья ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти младенца в перинатальном центре Нижневартовска. Поводом обратить внимание на данное уголовное дело послужило обращение жительницы Нижневартовска, которая пожаловалась на следователей.
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