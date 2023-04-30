Бастрыкину доложат о расследовании некачественного оказания медпомощи ребенку в ХМАО

01 мая 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Из-за отказа в госпитализации ребенку не своевременно провели операцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи несовершеннолетней девочке в Нефтеюганске (ХМАО). В пресс-службе ведомства сообщили, что бабушка ребенка жалуется на затягивание рассмотрения дела и не принятие во внимание ее ходатайств. «Глава СК России поручил вновь представить доклад по уголовному делу, связанному с оказанием медицинской помощи малолетней в ХМАО — Югре. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сообщает о несогласии с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи ее четырехлетней внучке в больнице в городе Нефтеюганске в августе 2020 года. Женщина указывает на затяжной характер расследования. Ее ходатайства следствие во внимание не принимает», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. Уточняется, что девочке было отказано в госпитализации при обращении в медучреждение с болями в животе. Впоследствии это привело к ухудшению ее самочувствия и несвоевременному проведению необходимой операции и как результат — тяжкие последствия для здоровья ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти младенца в перинатальном центре Нижневартовска. Поводом обратить внимание на данное уголовное дело послужило обращение жительницы Нижневартовска, которая пожаловалась на следователей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи несовершеннолетней девочке в Нефтеюганске (ХМАО). В пресс-службе ведомства сообщили, что бабушка ребенка жалуется на затягивание рассмотрения дела и не принятие во внимание ее ходатайств. «Глава СК России поручил вновь представить доклад по уголовному делу, связанному с оказанием медицинской помощи малолетней в ХМАО — Югре. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сообщает о несогласии с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи ее четырехлетней внучке в больнице в городе Нефтеюганске в августе 2020 года. Женщина указывает на затяжной характер расследования. Ее ходатайства следствие во внимание не принимает», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. Уточняется, что девочке было отказано в госпитализации при обращении в медучреждение с болями в животе. Впоследствии это привело к ухудшению ее самочувствия и несвоевременному проведению необходимой операции и как результат — тяжкие последствия для здоровья ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти младенца в перинатальном центре Нижневартовска. Поводом обратить внимание на данное уголовное дело послужило обращение жительницы Нижневартовска, которая пожаловалась на следователей.