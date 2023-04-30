Бастрыкину доложат о расследовании некачественного оказания медпомощи ребенку в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи несовершеннолетней девочке в Нефтеюганске (ХМАО). В пресс-службе ведомства сообщили, что бабушка ребенка жалуется на затягивание рассмотрения дела и не принятие во внимание ее ходатайств.
«Глава СК России поручил вновь представить доклад по уголовному делу, связанному с оказанием медицинской помощи малолетней в ХМАО — Югре. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры сообщает о несогласии с ходом расследования уголовного дела, связанного с оказанием медицинской помощи ее четырехлетней внучке в больнице в городе Нефтеюганске в августе 2020 года. Женщина указывает на затяжной характер расследования. Ее ходатайства следствие во внимание не принимает», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.
Уточняется, что девочке было отказано в госпитализации при обращении в медучреждение с болями в животе. Впоследствии это привело к ухудшению ее самочувствия и несвоевременному проведению необходимой операции и как результат — тяжкие последствия для здоровья ребенка.
Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смерти младенца в перинатальном центре Нижневартовска. Поводом обратить внимание на данное уголовное дело послужило обращение жительницы Нижневартовска, которая пожаловалась на следователей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.