Жительница Копейска погибла при падении из окна

Женщина жила в квартире на седьмом этаже
В Копейске (Челябинская область) местная жительницы выпала из окна седьмого этажа своей квартиры, в результате чего погибла. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Короленко, 6, женщина выпала из окна квартиры, когда была на кухне. Она была дома с сыном, он дает пояснения силовикам», — сообщается в паблике «Копейск в теме».
Соседи рассказали, что женщина скончалась до приезда скорой помощи. Редакция URA.RU направила запрос в следственное управление СКР по Челябинской области.
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