Жительница Копейска погибла при падении из окна

01 мая 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Женщина жила в квартире на седьмом этаже Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске (Челябинская область) местная жительницы выпала из окна седьмого этажа своей квартиры, в результате чего погибла. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Короленко, 6, женщина выпала из окна квартиры, когда была на кухне. Она была дома с сыном, он дает пояснения силовикам», — сообщается в паблике «Копейск в теме». Соседи рассказали, что женщина скончалась до приезда скорой помощи. Редакция URA.RU направила запрос в следственное управление СКР по Челябинской области.

В Копейске (Челябинская область) местная жительницы выпала из окна седьмого этажа своей квартиры, в результате чего погибла. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Короленко, 6, женщина выпала из окна квартиры, когда была на кухне. Она была дома с сыном, он дает пояснения силовикам», — сообщается в паблике «Копейск в теме». Соседи рассказали, что женщина скончалась до приезда скорой помощи. Редакция URA.RU направила запрос в следственное управление СКР по Челябинской области.