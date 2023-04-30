30 апреля 2023
29 апреля 2023

Жительница Копейска погибла при падении из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина жила в квартире на седьмом этаже Фото:

В Копейске (Челябинская область) местная жительницы выпала из окна седьмого этажа своей квартиры, в результате чего погибла. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Короленко, 6, женщина выпала из окна квартиры, когда была на кухне. Она была дома с сыном, он дает пояснения силовикам», — сообщается в паблике «Копейск в теме».

Соседи рассказали, что женщина скончалась до приезда скорой помощи. Редакция URA.RU направила запрос в следственное управление СКР по Челябинской области.

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В Копейске (Челябинская область) местная жительницы выпала из окна седьмого этажа своей квартиры, в результате чего погибла. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На Короленко, 6, женщина выпала из окна квартиры, когда была на кухне. Она была дома с сыном, он дает пояснения силовикам», — сообщается в паблике «Копейск в теме». Соседи рассказали, что женщина скончалась до приезда скорой помощи. Редакция URA.RU направила запрос в следственное управление СКР по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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