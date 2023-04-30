Более 80% пермяков считают, что права работника в городе нарушаются

01 мая 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

В Перми 84% опрошенных сталкивались с нарушениями прав работника Фото: Анна Майорова © URA.RU В ходе социологического опроса выяснилось, что 84% пермяков сталкивались с нарушениями прав работников в городе. Большинство респондентов уверены в необходимости борьбы за трудовые права. Лишь 6% опрошенных считают, что в этом нет необходимости. Опрос проводил сервис SuperJob. «Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (88% против 79%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (86%)», — сообщает организатор соцопроса. По итогу соцопроса оказалось, что лишь один из трех пермяков (33%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои трудовые права. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 35% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Организаторы соцопроса установили, что 11% респондентов, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае работодатели задолжали своим сотрудникам миллионы рублей. Средства были выплачены работникам двух предприятий после вмешательства прокуратуры.

В ходе социологического опроса выяснилось, что 84% пермяков сталкивались с нарушениями прав работников в городе. Большинство респондентов уверены в необходимости борьбы за трудовые права. Лишь 6% опрошенных считают, что в этом нет необходимости. Опрос проводил сервис SuperJob. «Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (88% против 79%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (86%)», — сообщает организатор соцопроса. По итогу соцопроса оказалось, что лишь один из трех пермяков (33%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои трудовые права. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 35% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Организаторы соцопроса установили, что 11% респондентов, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае работодатели задолжали своим сотрудникам миллионы рублей. Средства были выплачены работникам двух предприятий после вмешательства прокуратуры.