Более 80% пермяков считают, что права работника в городе нарушаются

В ходе социологического опроса выяснилось, что 84% пермяков сталкивались с нарушениями прав работников в городе. Большинство респондентов уверены в необходимости борьбы за трудовые права. Лишь 6% опрошенных считают, что в этом нет необходимости. Опрос проводил сервис SuperJob.
«Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (88% против 79%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (86%)», — сообщает организатор соцопроса.
По итогу соцопроса оказалось, что лишь один из трех пермяков (33%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои трудовые права. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 35% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Организаторы соцопроса установили, что 11% респондентов, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае работодатели задолжали своим сотрудникам миллионы рублей. Средства были выплачены работникам двух предприятий после вмешательства прокуратуры.
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