30 апреля 2023
29 апреля 2023

Более 80% пермяков считают, что права работника в городе нарушаются

© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
В Перми 84% опрошенных сталкивались с нарушениями прав работника Фото:

В ходе социологического опроса выяснилось, что 84% пермяков сталкивались с нарушениями прав работников в городе. Большинство респондентов уверены в необходимости борьбы за трудовые права. Лишь 6% опрошенных считают, что в этом нет необходимости. Опрос проводил сервис SuperJob.

«Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (88% против 79%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (86%)», — сообщает организатор соцопроса.

По итогу соцопроса оказалось, что лишь один из трех пермяков (33%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои трудовые права. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 35% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Организаторы соцопроса установили, что 11% респондентов, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае работодатели задолжали своим сотрудникам миллионы рублей. Средства были выплачены работникам двух предприятий после вмешательства прокуратуры.

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В ходе социологического опроса выяснилось, что 84% пермяков сталкивались с нарушениями прав работников в городе. Большинство респондентов уверены в необходимости борьбы за трудовые права. Лишь 6% опрошенных считают, что в этом нет необходимости. Опрос проводил сервис SuperJob. «Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (88% против 79%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (86%)», — сообщает организатор соцопроса. По итогу соцопроса оказалось, что лишь один из трех пермяков (33%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои трудовые права. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 35% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Организаторы соцопроса установили, что 11% респондентов, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае работодатели задолжали своим сотрудникам миллионы рублей. Средства были выплачены работникам двух предприятий после вмешательства прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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