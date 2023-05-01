01 мая 2023
30 апреля 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на сотрудников аэропорта, раскидавших багаж пассажиров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург, аэропорт кольцово, багаж
Екатеринбуржцы пожаловались, что сотрудники аэропорта разбросали их багаж Фото:

Пассажиры рейса «Дубай — Екатеринбург», прилетевшие в столицу Свердловской области 1 мая, пожаловались на сотрудников аэропорта Кольцово, которые раскидали их чемоданы. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В Кольцово чемоданы пассажиров просто вывалили, как кучу мусора. Пассажиры с детьми, женщины и просто туристы лазили по куче чемоданов выискивать свои», — рассказал очевидец в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Инцидентом в екатеринбургском аэропорту заинтересовались сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры. «Проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото:

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Пассажиры рейса «Дубай — Екатеринбург», прилетевшие в столицу Свердловской области 1 мая, пожаловались на сотрудников аэропорта Кольцово, которые раскидали их чемоданы. Информация об этом появилась в соцсетях. «В Кольцово чемоданы пассажиров просто вывалили, как кучу мусора. Пассажиры с детьми, женщины и просто туристы лазили по куче чемоданов выискивать свои», — рассказал очевидец в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Инцидентом в екатеринбургском аэропорту заинтересовались сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры. «Проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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