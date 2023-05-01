Екатеринбуржцы пожаловались, что сотрудники аэропорта разбросали их багаж Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пассажиры рейса «Дубай — Екатеринбург», прилетевшие в столицу Свердловской области 1 мая, пожаловались на сотрудников аэропорта Кольцово, которые раскидали их чемоданы. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В Кольцово чемоданы пассажиров просто вывалили, как кучу мусора. Пассажиры с детьми, женщины и просто туристы лазили по куче чемоданов выискивать свои», — рассказал очевидец в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Инцидентом в екатеринбургском аэропорту заинтересовались сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры. «Проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.