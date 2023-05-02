Тюльпаны распустились в сквере на Воровского в начале мая
В Челябинске первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского. Фотографией желтых цветов 2 мая поделился глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев в социальных сетях.
«Пожалуй, первые цветы в городе. В сквере на Воровского начали распускаться тюльпаны», — написал в своем telegram-канале Ереклинцев.
На кадрах десятки тюльпанов распустились по площади газона. Глава района отметил, что через несколько дней цвести будет и сквер Студенческих отрядов.
Первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского
Глава Центрального района считает, что через несколько дней цветы распустятся и в сквере Студенческих отрядов
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