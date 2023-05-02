В Челябинске распустились первые тюльпаны. Фото

02 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Тюльпаны распустились в сквере на Воровского в начале мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского. Фотографией желтых цветов 2 мая поделился глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев в социальных сетях. «Пожалуй, первые цветы в городе. В сквере на Воровского начали распускаться тюльпаны», — написал в своем telegram-канале Ереклинцев. На кадрах десятки тюльпанов распустились по площади газона. Глава района отметил, что через несколько дней цвести будет и сквер Студенческих отрядов. Первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского фото: официальный telegram-канал Виктора Ереклинцева Глава Центрального района считает, что через несколько дней цветы распустятся и в сквере Студенческих отрядов фото: официальный telegram-канал Виктора Ереклинцева

В Челябинске первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского. Фотографией желтых цветов 2 мая поделился глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев в социальных сетях. «Пожалуй, первые цветы в городе. В сквере на Воровского начали распускаться тюльпаны», — написал в своем telegram-канале Ереклинцев. На кадрах десятки тюльпанов распустились по площади газона. Глава района отметил, что через несколько дней цвести будет и сквер Студенческих отрядов.