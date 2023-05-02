В Челябинске распустились первые тюльпаны. Фото

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Фестиваль барбекю. Екатеринбург, лето, фестиваль, тюльпаны
Тюльпаны распустились в сквере на Воровского в начале мая Фото:

В Челябинске первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского. Фотографией желтых цветов 2 мая поделился глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев в социальных сетях.

«Пожалуй, первые цветы в городе. В сквере на Воровского начали распускаться тюльпаны», — написал в своем telegram-канале Ереклинцев.

На кадрах десятки тюльпанов распустились по площади газона. Глава района отметил, что через несколько дней цвести будет и сквер Студенческих отрядов.

Первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского
Первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского
Глава Центрального района считает, что через несколько дней цветы распустятся и в сквере Студенческих отрядов
Глава Центрального района считает, что через несколько дней цветы распустятся и в сквере Студенческих отрядов

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В Челябинске первые тюльпаны распустились в сквере на Воровского. Фотографией желтых цветов 2 мая поделился глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев в социальных сетях. «Пожалуй, первые цветы в городе. В сквере на Воровского начали распускаться тюльпаны», — написал в своем telegram-канале Ереклинцев. На кадрах десятки тюльпанов распустились по площади газона. Глава района отметил, что через несколько дней цвести будет и сквер Студенческих отрядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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