Стала известна причина мощного пожара под Красноярском, в котором погибла женщина: новые подробности

Крупный пожар произошел сегодня ночью в пятиэтажном доме на улице Пятилетки в Сосновоборске (Красноярский край). Огонь, начавшийся в одной из квартир на верхнем этаже, быстро перекинулся на крышу, охватив около 2000 квадратных метров. В результате трагедии погибла хозяйка квартиры, которая заснула с непотушенной сигаретой. По данным регионального СК, именно это могло спровоцировать возгорание. Новые подробности инцидента — в материале URA.RU.
Причина пожара
Причиной пожара в многоэтажном доме, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, очаг возгорания находился в комнате, где, предположительно, уснула женщина с непотушенной сигаретой, после чего огонь распространился на крышу здания.
Количество пострадавших
Количество пострадавших при пожара в многоквартирном доме выросло с двух до пяти. Об этом сообщил глава города Алексей Кудрявцев. Двое пострадавших были доставлены в больницу с легким отравлением угарным газом, троим помощь оказали на месте происшествия.
Погибшие
В результате возгорания погибла женщина, которая, согласно информации следственных органов, проживала совместно со свекровью и свекром. По предварительным данным, она заснула с непотушенной сигаретой в комнате, где впоследствии и началось возгорание. Пламя распространилось далее на крышу здания.
Последствия пожара
Пожар, вспыхнувший в одной из квартир на пятом этаже, привел к возгоранию кровли, огонь охватил площадь порядка 2000 квадратных метров. Как сообщили в региональном управлении МЧС, из здания были эвакуированы 200 человек. В настоящее время 28 жителей размещены в пункте временного проживания.
Прокуратура организовала проверку
Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Сосновоборске. На месте работает прокурор и экстренные службы. Пострадавшие временно размещены в лицее. В ходе проверки будет оценено соблюдение пожарной безопасности управляющей компанией. По итогам будет принято процессуальное решение.
