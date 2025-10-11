The Times: страны Запада обсудят кражу активов РФ на сессии МВФ

Страны Запада готовят конфискацию российских активов на сессии МВФ
Страны Запада готовят конфискацию российских активов на сессии МВФ

Министры финансов западных стран намерены обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. О готовящихся планах сообщила британская газета со ссылкой на осведомленные источники.

«Соединенное Королевство совместно с Францией и Германией активно прорабатывает вопрос возможной экспроприации российских суверенных активов», — подтвердила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера 10 октября. В британской юрисдикции в настоящее время заморожено свыше 25 млрд фунтов стерлингов (около $33,4 млрд), включая средства Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов РФ, передает The Times.

Параллельно в Евросоюзе продолжается обсуждение схемы так называемого репарационного кредита Украине, которая предполагает изъятие порядка €185 млрд из €210 млрд российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября консенсус достигнут не был. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял категорическую позицию против планов конфискации без гарантий распределения финансовых рисков между всеми странами сообщества.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о разрушении глобального финансово-экономического порядка в случае хищения замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва предпримет асимметричные ответные меры и инициирует юридическое преследование всех причастных к реализации схемы конфискации.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил о заинтересованности Канады и Великобритании в использовании российских активов для кредитования Украины. Обе страны изучают возможность предоставления средств Киеву за счет замороженных финансовых резервов России.

