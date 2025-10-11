The Times: страны Запада обсудят кражу активов РФ на сессии МВФ

Министры финансов западных стран намерены обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. О готовящихся планах сообщила британская газета со ссылкой на осведомленные источники.
«Соединенное Королевство совместно с Францией и Германией активно прорабатывает вопрос возможной экспроприации российских суверенных активов», — подтвердила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера 10 октября. В британской юрисдикции в настоящее время заморожено свыше 25 млрд фунтов стерлингов (около $33,4 млрд), включая средства Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов РФ, передает The Times.
Параллельно в Евросоюзе продолжается обсуждение схемы так называемого репарационного кредита Украине, которая предполагает изъятие порядка €185 млрд из €210 млрд российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября консенсус достигнут не был. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял категорическую позицию против планов конфискации без гарантий распределения финансовых рисков между всеми странами сообщества.
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о разрушении глобального финансово-экономического порядка в случае хищения замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва предпримет асимметричные ответные меры и инициирует юридическое преследование всех причастных к реализации схемы конфискации.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил о заинтересованности Канады и Великобритании в использовании российских активов для кредитования Украины. Обе страны изучают возможность предоставления средств Киеву за счет замороженных финансовых резервов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.