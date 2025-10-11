Сборная России не может улететь из Волгограда после матча из-за атак БПЛА

Сборная России по футболу не смогла вылететь из Волгограда после товарищеского матча с Ираном из-за атаки беспилотников. Вылет команды в Москву перенесен на утро 12 октября.
Согласно данным табло аэропорта, вылет футболистов в Шереметьево запланирован на 08:00 по московскому времени. Ранее Росавиация ввела временные ограничения в работе волгоградского аэропорта, передает МК.ru.
Инцидент произошел во время отражения массированной атаки дронов силами ПВО. На месте работают экстренные службы, организован пункт временного размещения для пострадавших.
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков беспилотника в Волгограде повреждены оконные конструкции в трех многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада. Как сообщил 10 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем telegram-канале, в результате инцидента пострадал пенсионер, которому уже оказана медицинская помощь — его жизни ничего не угрожает. Подробнее о произошедшем в Волгограде — в материале URA.RU.
