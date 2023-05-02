Медведев похвалил Маска за разблокировку своего поста в Twitter 02 мая 2023 в 21:05 Размер текста - 17 + Пост Дмитрия Медведева в Twitter про Польшу разблокирован Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Исполнительный директор Twitter Илон Маск разблокировал пост в соцсетях зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу. Об этом написал сам Медведев. «Илон [Маск] все-таки успел что-то изменить в Twitter. Признание общественного интереса к предыдущему сообщению свидетельствует об этом», — написал Дмитрий Медведев. Ранее зампред Совбеза РФ написал, что Польша не должна существовать для России. Медведев подчеркнул, что этой страной правят русофобы. После администрация Twitter ограничила показ данного поста. Исполнительный директор Twitter Илон Маск разблокировал пост в соцсетях зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу. Об этом написал сам Медведев. «Илон [Маск] все-таки успел что-то изменить в Twitter. Признание общественного интереса к предыдущему сообщению свидетельствует об этом», — написал Дмитрий Медведев. Ранее зампред Совбеза РФ написал, что Польша не должна существовать для России. Медведев подчеркнул, что этой страной правят русофобы. После администрация Twitter ограничила показ данного поста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям