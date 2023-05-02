Медведев похвалил Маска за разблокировку своего поста в Twitter

Пост Дмитрия Медведева в Twitter про Польшу разблокирован
Исполнительный директор Twitter Илон Маск разблокировал пост в соцсетях зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу. Об этом написал сам Медведев.
«Илон [Маск] все-таки успел что-то изменить в Twitter. Признание общественного интереса к предыдущему сообщению свидетельствует об этом», — написал Дмитрий Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ написал, что Польша не должна существовать для России. Медведев подчеркнул, что этой страной правят русофобы. После администрация Twitter ограничила показ данного поста.
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