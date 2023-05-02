Медведев похвалил Маска за разблокировку своего поста в Twitter

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Пост Дмитрия Медведева в Twitter про Польшу разблокирован Фото:

Исполнительный директор Twitter Илон Маск разблокировал пост в соцсетях зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу. Об этом написал сам Медведев.

«Илон [Маск] все-таки успел что-то изменить в Twitter. Признание общественного интереса к предыдущему сообщению свидетельствует об этом», — написал Дмитрий Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ написал, что Польша не должна существовать для России. Медведев подчеркнул, что этой страной правят русофобы. После администрация Twitter ограничила показ данного поста.

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Исполнительный директор Twitter Илон Маск разблокировал пост в соцсетях зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Польшу. Об этом написал сам Медведев. «Илон [Маск] все-таки успел что-то изменить в Twitter. Признание общественного интереса к предыдущему сообщению свидетельствует об этом», — написал Дмитрий Медведев. Ранее зампред Совбеза РФ написал, что Польша не должна существовать для России. Медведев подчеркнул, что этой страной правят русофобы. После администрация Twitter ограничила показ данного поста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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