Румыния получила от ЕС 30 млн евро из-за украинского зерна 02 мая 2023 в 22:36 Размер текста - 17 + Румыния всего получит 50 миллионов евро компенсации из-за украинского зерна Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Еврокомиссия предоставит Румынии компенсацию в размере 29,7 миллиона евро. Последняя пострадала из-за зерновой сделки, а именно импорта зерна из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Петре Даэа. «Сегодня мы получили проект регламента Европейского Союза. Я впервые получил документ, в котором указана точная цифра [компенсации]. Когда сумма появится в официальном журнале, тогда мы выпустим нормативный акт, чтобы деньги как можно быстрее дошли до наших фермеров», — заявил Петре Даэа в интервью румынскому СМИ Digi 24. Уточняется, что Румынии, с учетом уже отправленных денег, компенсируют 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что фермеры в Европе взбунтовались из-за украинского зерна. Местные производители страдают из-за того, что зерно оказалось значительно дешевле европейского из-за чего рушится их бизнес. Еврокомиссия предоставит Румынии компенсацию в размере 29,7 миллиона евро. Последняя пострадала из-за зерновой сделки, а именно импорта зерна из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Петре Даэа. «Сегодня мы получили проект регламента Европейского Союза. Я впервые получил документ, в котором указана точная цифра [компенсации]. Когда сумма появится в официальном журнале, тогда мы выпустим нормативный акт, чтобы деньги как можно быстрее дошли до наших фермеров», — заявил Петре Даэа в интервью румынскому СМИ Digi 24. Уточняется, что Румынии, с учетом уже отправленных денег, компенсируют 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что фермеры в Европе взбунтовались из-за украинского зерна. Местные производители страдают из-за того, что зерно оказалось значительно дешевле европейского из-за чего рушится их бизнес. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям