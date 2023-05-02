Румыния получила от ЕС 30 млн евро из-за украинского зерна

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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, херсон, уборка зерна
Румыния всего получит 50 миллионов евро компенсации из-за украинского зерна Фото:

Еврокомиссия предоставит Румынии компенсацию в размере 29,7 миллиона евро. Последняя пострадала из-за зерновой сделки, а именно импорта зерна из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Петре Даэа.

«Сегодня мы получили проект регламента Европейского Союза. Я впервые получил документ, в котором указана точная цифра [компенсации]. Когда сумма появится в официальном журнале, тогда мы выпустим нормативный акт, чтобы деньги как можно быстрее дошли до наших фермеров», — заявил Петре Даэа в интервью румынскому СМИ Digi 24. Уточняется, что Румынии, с учетом уже отправленных денег, компенсируют 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что фермеры в Европе взбунтовались из-за украинского зерна. Местные производители страдают из-за того, что зерно оказалось значительно дешевле европейского из-за чего рушится их бизнес.

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Еврокомиссия предоставит Румынии компенсацию в размере 29,7 миллиона евро. Последняя пострадала из-за зерновой сделки, а именно импорта зерна из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Петре Даэа. «Сегодня мы получили проект регламента Европейского Союза. Я впервые получил документ, в котором указана точная цифра [компенсации]. Когда сумма появится в официальном журнале, тогда мы выпустим нормативный акт, чтобы деньги как можно быстрее дошли до наших фермеров», — заявил Петре Даэа в интервью румынскому СМИ Digi 24. Уточняется, что Румынии, с учетом уже отправленных денег, компенсируют 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что фермеры в Европе взбунтовались из-за украинского зерна. Местные производители страдают из-за того, что зерно оказалось значительно дешевле европейского из-за чего рушится их бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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