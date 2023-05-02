Румыния получила от ЕС 30 млн евро из-за украинского зерна

Еврокомиссия предоставит Румынии компенсацию в размере 29,7 миллиона евро. Последняя пострадала из-за зерновой сделки, а именно импорта зерна из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Петре Даэа.
«Сегодня мы получили проект регламента Европейского Союза. Я впервые получил документ, в котором указана точная цифра [компенсации]. Когда сумма появится в официальном журнале, тогда мы выпустим нормативный акт, чтобы деньги как можно быстрее дошли до наших фермеров», — заявил Петре Даэа в интервью румынскому СМИ
Ранее сообщалось, что фермеры в Европе взбунтовались из-за украинского зерна. Местные производители страдают из-за того, что зерно оказалось значительно дешевле европейского из-за чего рушится их бизнес.
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